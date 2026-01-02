長聖12月營收創單月新高 今年營收目標成長25％

長聖國際生技12月營收創新高，今年營收預計年增25%。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）今日公告，去年12月合併營收達1.28億元，創單月新高，營收並連續第三個月站穩單月億元以上水準，12月營收月增2.3%、年增0.7%。累計第四季合併營收3.64億元，創下單季營收新高。2025年全年合併營收達10.27億元，較2024年成長9.3%，也創單年新高。

長聖表示，再生醫療法正式上路，公司邁入營運成長關鍵年，2026年營運目標將成長25%。《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》已於2026年1月1日正式施行，台灣再生醫療產業進入法制完備、發展加速的新階段。

請繼續往下閱讀...

長聖指出，公司目前布局的細胞新藥CAR001、UMSC01與外泌體藥物平台，皆屬法規所定義之「危及生命或嚴重失能疾病」適應症範疇，未來在完成第二期臨床並具備安全性與初步療效後，將可依法申請五年期暫時性藥證，有助於加速臨床成果轉化與實際應用。

在營運面，長聖表示，隨著細胞治療與細胞儲存相關服務量能持續擴大，加上新法上路帶動市場需求與臨床動能，公司已正式啟動再生醫療關鍵布局。展望2026年，長聖以全年營運成長25%為目標，將透過臨床進度推進、產品線擴展與國際合作同步發力，推動營運規模再升級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法