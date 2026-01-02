威剛11月獲利達12.81億元 年增15.63倍

威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）近期股價飆漲，因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，今依規定公告相關訊息，以利投資人區別瞭解，去年11月歸屬母公司業主淨利達12.81億元，年增15.63倍， 每股盈餘4.05元，單月就接近去年上半年的每股盈餘4.47元。

威剛不畏被列入處置股，今收盤價280.5元，上漲1元，創收盤價新天價，連四漲，成交量7009張。

威剛去年11月營收達55.98億元，年增60.23%；稅前淨利18.31億元、年增12.46%，歸屬母公司12.81億元、年增15.63倍，每股盈餘4.05元、較前一年同期的0.26元也大增14.57倍。

受惠記憶體價格上漲，威剛去年11月營收55.98億元，一舉刷新19年來單月營收新高與歷史同期次高，累計去年前11個月營收達472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。

全球大型CSP廠對記憶體的龐大需求，造成上游記憶體原廠產能排擠與供給受限，去年11月的DRAM與NAND Flash報價跳增，推動客戶訂單持續強勁，也推升威剛單月營收與獲利大增。

