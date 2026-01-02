飯店房價殺到千元有找！日本旅客撿便宜卻笑不出來原因曝

日媒指出，中客減少后，飯店房價走跌，日本人卻笑不出來，竟是日本官方政策造成。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國旅客大幅減少，日本部分觀光地的飯店房價明顯跳水，甚至出現「一晚只要5000日圓」（約新台幣999元）的價格。日媒指出，乍看之下，中客不來似乎是日本旅客撿到便宜，實際上許多日本民眾卻一點也笑不出來，最大原因竟是日本政府與地方政府調高「住宿稅」。

據報導，過去高度依賴中國觀光客的日本地區，為了填補空房，不少飯店被迫大幅降價搶客，平日與淡季的價格相當、甚至跌回疫情前水準以下。短期來看，日本旅客確實能以更低價格入住熱門觀光地，但這種「便宜」其實是建立在業者利潤被壓縮、經營風險升高之上。

令日本民眾感到矛盾的是，飯店房價下跌的同時，東京、大阪、京都和名古屋等地方政府，以及那些倡導「改革」的領導人，卻仍持續推動或維持住宿稅制度。

日媒指出，原本住宿稅的設計理由，是為了因應大量外國觀光客帶來的基礎建設負擔與環境成本，但在外國旅客明顯減少、房價下修的情況下，稅負卻沒有同步調整，反而讓日本國內旅客成為主要承擔者。

有飯店業者直言，當前的情況已接近「飯店被雙重擠壓」，一方面要降價吸引客源，另一方面還要承受固定的住宿稅與營運成本，等同於在需求轉弱時被迫讓利、卻無法減輕制度性負擔。部分地方政府甚至討論提高住宿稅上限，更引發「這已不再是觀光政策，而是對國民的變相加稅」的批評聲浪。

對一般日本家庭而言，房價變便宜並不等於負擔變輕。物價上漲、薪資成長有限的背景下，住宿稅與各類附加費用的存在，讓「撿便宜旅行」的實際體感大打折扣。也有人指出，若觀光政策仍以「外國旅客終將回流」為前提，而忽視當下需求結構已改變的現實，最終只會加速業者退出、觀光地空洞化。

