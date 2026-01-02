信邦2025年業績年減5.67％ 2026年營收拚歷史高點

信邦看好2026年營收有機會超越2024年的歷史高點。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠商信邦（3023）12月營收26.30億元，月增3.13%、年減0.88%；第四季營收77.48億元，季增1.94%、年減7.10%；累計2025全年營收313.36億元、年減5.67%，管理層看好2026年業績有機會超越2024年的歷史高點。

信邦指出，去年12月營收月增3.13%，主要受惠於汽車與綠能等產業，受惠於客戶端需求增加及新案備貨需求，其銷售分別月增17.05%、21.15%。關於旗下MAGIC 5大產業全年度銷售表現，醫療及健康照護產業年增2.51%、汽車產業年增3.73%、綠能產業年減24.57%、工業應用產業年減0.30%、通訊及電子週邊產業年減0.39%。

關於產品別銷售比重，信邦2025年連接線組生產銷售佔整體營收74.20%，連接器及零組件銷售佔25.80%。銷售分佈方面，工業應用產業佔整體營收30.60%，通訊及電子週邊產業佔24.22%，綠能產業佔20.30%，汽車產業佔16.07%，醫療及健康照護產業佔8.81%。

展望2026年，信邦表示，旗下無人機、人形機器、自動化設備等連接線組將陸續導入試產，目前觀察到半導體設備需求持續增加，AI伺服器所帶動的液冷散熱設備需求也仍在成長，帶動各種散熱器專案出貨表現，可望推升2026年營運。

