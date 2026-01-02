中國近10年來首份拉美戰略文件曝光 北京正開芭樂票挖台灣牆腳

中國發布近10年來首份針對拉美和加勒比地區的政策文件，除了暗示在拉美將對美國「寸步不讓」外，首要目標就是切斷該地區與台灣的聯繫。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，川普去年12月初美國國家安全戰略，計畫要恢復美國在西半球的主導地位。不到1週的時間，中國隨即發布近10年來首份針對拉美和加勒比地區的政策文件，暗示在拉美將對美國「寸步不讓」。值得注意的，這份戰略文件也明確顯示出，中國對拉美和加勒比政策的首要目標，就是切斷該地區與台灣的聯繫。中國承諾向改變外交政策並接受中方「一中原則」的國家提供「好處」。

《華爾街日報》中文網2日報導，去年12月份美國國家安全戰略出爐不到一週後，中國也發布了沒有引起太多關注的對拉美和加勒比政策文件。地緣政治分析人士稱，這預示著中美將為爭奪該地區的影響力展開更多角力。

請繼續往下閱讀...

中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這也是中國近10年來首次對該地區發布政策文件。

美國總統川普（左）警告委內瑞拉總統馬杜羅（右）應主動下台，否則將面臨嚴重後果。（法新社資料照）

報導提及，從削弱委內瑞拉政權，到重新確立美國在巴拿馬運河的主導地位，川普在拉美的每一次重大行動都有中國的身影在博弈中顯現。在中國看來，美國正企圖通過亞洲軍事同盟體系對中國形成包圍，而中國在拉美的動作構成對美國戰略的反制。

戰略與國際問題研究中心（CSIS）的中國拉美政策分析報告指出，該地區的大國競爭才剛剛開始，中國的政策計劃表明其有意擴大在拉美的外交和經濟聯繫，並將自己定位為美國的替代選項。通過投資基礎設施、開採關鍵礦產、能源和其他自然資源，中國正在該地區獲得政治影響力。中國外交官也通過大使館與當地政治實力派接觸。

北京宣稱，中國已與拉美24個國家簽署共建「一帶一路」合作文件，而2017年以前這個數字是零。中國還取代美國成為許多拉美國家最大的貿易夥伴。CSIS分析報告的作者之一伯格（Ryan Berg）直言，中國的策略基本上是寸步不讓。

至於美國的行動，從川普對馬杜羅（Nicolás Maduro）領導的委內瑞拉政權表現出強硬姿態，這對中國的優先事項及中國與委內瑞拉建立「全天候戰略夥伴關係」的承諾構成初步考驗。美國還攔截規避制裁的影子船隊的油輪，這些油輪也向中國運輸石油。

巴拿馬是另一個中美角力的焦點。當川普最初宣示在該地區的影響力時，他誓言要重新奪回對巴拿馬運河的控制權。不久後，巴拿馬就表示要退出中國「一帶一路」倡議。巴拿馬總統也缺席5月份舉行的中國-拉美領導人峰會，而習近平則出席了這次峰會。

另外，巴拿馬運河兩端港口自1996年起便由一家香港首富李嘉誠旗下的長和集團管理，凸顯出中國在當地的影響力，目前一個由美商貝萊德（BlackRock）支持的財團，將從長和手中收購港口控制權。據《華爾街日報》此前報導，北京方面一直向這項交易背後的巨頭和公司施壓，要求調整條款，以便將部分控制權轉移給中國國有航運巨頭中遠海運（Cosco）。

上周末（2025/12/27）毗鄰巴拿馬運河的一個城市的市長，下令拆除一座中國人建造的友誼公園，激怒中國駐巴拿馬大使館。

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉選前表示，當選後將與台灣恢復邦交。（歐新社資料照）

值得注意的是，這份戰略文件明確顯示出，中國對拉美和加勒比政策的首要目標，就是切斷該地區與台灣殘餘的聯繫。

報導說，全世界與台灣保持外交關係的12個政府中，有7個位於該地區，其中包括瓜地馬拉、巴拉圭和海地。中國承諾向改變外交政策並接受中方「一個中國」原則的國家提供好處，但未做詳細說明。近年來已有幾個國家採取這樣的措施，包括巴拿馬。

不過，宏都拉斯新選出的總統是阿斯夫拉（Nasry Asfura），這位受川普支持的候選人在競選時反對宏都拉斯2023年與北京建交的決定，並表示會考慮恢復與台灣的關係。

對於宏國新總統選前的表態，本報日前披露，我涉外高層受訪稱，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將是「可以期待」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法