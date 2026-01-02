焦點股》鑫聯大：2026展望佳 猛攻漲停

由於去年營收增幅較大，今年雖然仍會再增加，但年增幅度將回到正常水準。（鑫聯大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大投控（3709）受惠AI伺服器帶動CPU與記憶體出現30年難得一見的缺貨潮，管理層看好去年10、11月毛利率可望明顯改善，將反映在農曆年後的財報表現；鑫聯大今日受到買盤加持，早盤攻上漲停，截至中午12時26分仍暫報漲停價54.6元，成交量5608張，漲停價委買張數超過1800張。

鑫聯大表示，CPU與儲存產品的需求具延續性，AI伺服器帶動的缺貨潮將使供給面的緊張狀態維持一段時間，因此基本面的成長動能較大；去年第四季仍有專案進行中，今年不排除也有機會獲得客戶更多訂單。然而，鑫聯大營收規模從2023年的212億元、2024年的284億元，一路跳升到2025前三季已305億元，由於去年營收增幅較大，今年雖然仍會再增加，但年增幅度將回到正常水準。

鑫聯大旗下控股公司策略方面，捷元將深化代理本業並推動商用市場、企業資訊服務與整合維運模式；HOHO好服務平台客戶數量已經超過3000家，未來將持續擴大；世偉除了持續擴大CPU與儲存產品外，也將推動超微（AMD）授權的瀚鎧顯卡，今年更計畫推出自有品牌電腦，未來可將成功經驗複製至東南亞市場，成為控股集團下一階段的成長動能。

