記憶體族群火熱 華邦電、旺宏帶量漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕2026年台股開盤首日，記憶體族群持續火熱，價量齊揚，成為領漲的族群，華邦電（2344）、旺宏（2337）相繼亮燈漲停，南亞科（2408）也飆達208元新天價。

旺宏漲停攻達43.35元，上漲3.9元，創近3年來新高價，截至12點15分，漲停後委買量達7.44萬張，成交量爆16.7萬張，排名台股成交量第四名；華邦電衝達90.8元，一舉上漲8.2元，創25年半多以來新高價，漲停委買量超過1萬張，成交量達39.2萬張，衝台股第二名；南亞科最高達208元新天價，成交量超過10萬張。

AI帶動記憶體行情好轉，DRAM/NAND等記憶體產品出現結構性短缺，帶動漲勢強勁，華邦電、旺宏與南亞科等記憶體族群紛看好今年營運，華邦電更已啟動355億元投資擴產，高雄廠DRAM月產能將提升至2.4-2.5萬片，並導入16奈米製程，8Gb DDR4/LPDDR4產品預計明年量產；台中相關Flash擴產目標將增加產能20%。

