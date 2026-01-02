幫自己存退休金 7萬人擁抱TISA

TISA 推動半年有成，近7萬人共同啟動理財準備。（圖:集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所去年6月底上線的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）」，迄今已滿半年，根據集保統計，累計參與人數已近7萬人、帳戶餘額達90億元，顯示制度推動已漸獲民眾肯定，進一步引導國人建立中長期穩健投資觀念，並養成紀律理財的好習慣。

集保指出，在政策引導與基金業者全力配合下，TISA為公私協力推動金融政策的重要典範，目前已有22家投信公司發行37檔TISA級別基金；在銷售機構方面，已有9家業者開辦TISA業務，包括第一銀行、元大銀行、中國信託銀行、基富通證券、好好證券、群益金鼎證券、兆豐證券、鉅亨投顧及中租投顧，預期今年將有更多銀行與證券商加入，投資通路將更加多元，成為全民自主理財的重要工具。

請繼續往下閱讀...

集保結算所董事長林丙輝表示，TISA以投資人需求為核心，透過專戶控管機制，搭配「千元起投」的低門檻設計，鼓勵定期定額投資低經理費基金，並落實資產分散配置，可有效降低投資時間點與區域過度集中的風險。TISA級別基金原本即為各家投信公司之優質產品，基金經理費更較一般級別讓利約0.45%至1.1%，長期投資更可顯著放大複利效果。以投資30年、淨年化報酬率6%試算，讓利1.1%對投資人最終總投資報酬可望提升約25%，長期持有累積效益相當可觀。

展望未來，集保結算所將持續推動TISA納入股票、ETF等多元商品，並協助爭取租稅優惠措施，同時攜手證券周邊單位與相關公會，精進服務與深化投資人教育，協助國人強化財務自主能力，完善我國退休第三支柱，提升整體退休準備韌性，共同因應超高齡社會所帶來的財務挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法