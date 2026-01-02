2025年車市拉尾盤 新車領牌數保住40萬大關

2025年全台新車銷售量出爐！全年領牌數達41萬4436輛，成功守住40萬輛關卡，預期今年元月在各大品牌持續加碼推出販促活動刺激買氣下，領牌數可達4萬3000輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年全台新車銷售量出爐！12月全台新車銷量拉尾盤，單月衝上4萬7303輛，較11月大增30%，較去年同期成長15%，帶動全年領牌數達41萬4436輛，年減9%，成功守住40萬輛關卡。

其中進口車在TESLA電動車一口氣領牌5547輛挹注下，12月領牌數達2萬4802輛，較上月成長36.8%，較去年同期成長24.8%，市佔率飆上52.4%；累計去年進口車領牌數達20萬1988輛，年減8.4%，市佔率48.7%。

但受到台美進口關稅和貨物稅影響，各大品牌去年銷量普遍較前年衰退，其中，和泰（2207）汽車代理的TOYOTA和LEXUS去年領牌數達15萬3535輛，與前年持平、市佔率達37%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG去年領牌數達4萬2898輛，年減16.3%，市佔率達10.4%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 品牌領牌數達1萬3118輛，年減33.9%，市佔率3.2%。

三陽（2206）旗下南陽實業代理的HYUNDAI去年領牌數達1萬9017輛，年減16.2%，市佔率4.6%。

台灣本田（HONDA）去年領牌數達2萬3569輛，年減12%，市佔率5.7%；MAZDA去年領牌數1萬4676輛，年減0.7%，市佔率3.5%。

去年豪華進口車領牌數達10萬2101輛，年減11.6%，其中LEXUS領牌數達2萬8628輛，較前年微增0.4%，在豪華進口車市佔率28%。

M. BENZ去年領牌數達2萬2893輛，年減12.9%，在豪華進口車市佔率22.4%；BMW去年領牌數達1萬7278輛，年減15%，在豪華進口車市佔率16.9%。

TESLA去年領牌數達16590輛，年增8.6%，在豪華進口車市佔率16.2%；PORSCHE、 VOLVO、AUDI去年領牌數分別達5088輛、4940輛和3039輛，分別較前年衰退12.3%、50.1%和23%。

車商表示，2025年年初雖受到全球貿易關稅影響影響新車銷售，第3季受惠於政府推出新購貨物稅補助及延長汰舊換新政策，成功刺激市場需求，預期今年元月在各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，單月領牌數可達4萬3000輛。

