公教人員專屬年金險「安享穩年」專案 台灣人壽獨家承作

中信金子公司台灣人壽獲行政院人事行政總處核定，獨家承作「115至117年全國公教員工年金保險方案」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）子公司台灣人壽獲行政院人事行政總處核定，獨家承作「115至117年全國公教員工年金保險方案」，為逾50萬公教族群，包含公教人員及其配偶、子女、父母三代，量身打造專屬「安享穩年」年金保險專案，首波推出「台灣人壽金安享利率變動型年金保險」，提供公教族專屬退休保障。

臺灣即將邁入超高齡國家，加上退休公教人員年金所得替代率逐年調降，更須提早開始進行退休準備，並長期規劃。台灣人壽「安享穩年」年金保險專案首波推出「台灣人壽金安享利率變動型年金保險（金安享利）」，以長期穩健為設計核心，採利率變動型年金架構，透過宣告利率機制累加保單價值，年金活到老領到老；該商品提供多元彈性繳費，未來也將提供數位投保，24小時均可線上投保。

台灣人壽舉例，公教人員40歲林小姐投保「金安享」，每年繳費6萬元、繳費20年，在宣告利率2.40%的假設情境下，至 65 歲退休時，可累積約172萬7,591元的年金保單價值準備金。屆齡退休後，林小姐可依個人退休規劃，選擇一次性領回，或轉換為年金分期給付；若選擇分期給付並採「保證期間20年」，每年可領取年金約7萬2,105元，若在保證期間身故，未領取部分仍可依約給付，藉此轉嫁長壽風險，降低一次性領回資金過早用罄的不確定性，也可保障家庭的穩定現金流，安心享退無煩惱。

台灣人壽表示，為協助公教族群及家人打造安心的退休支柱，年金專案除了公教人員本人可投保，也開放其配偶、子女、父母及配偶父母投保，提供老中青退休與長期保障布局，既可照顧自己、也照顧家人。

