最低工資調漲 勞動部：放無薪假勞工月薪不得低於2萬9500元

勞動部115年1月2日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共385家、7371人實施。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅對製造業營運造成的衝擊持續，根據勞動部最新公布減班休息（無薪假）統計，至114年12月底，實施家數及人數略增，達378家、7118人，受美國關稅影響的家數及人數也續增。勞動部提醒，自115年1月1日起最低工資已調漲，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於2萬9500元，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部115年1月2日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共385家、7371人實施。較上期（114年12月16日）378家、7118人，本次家數增加7家，人數增加253人；其中表達受美國關稅影響的企業共 309 家，影響勞工 6409 人，較上期的 307 家、6339 人，微幅增加 2 家及 70 人。

分析本期實施減班休息的行業，仍集中在「製造業」，共 321 家、6910 人，較上期增加 12 家、233 人，佔整體實施人數 7371 人的比例超過9成。製造業各業別中，仍以金屬機電工業最多，佔製造業的7成（259 家、5140 人），金屬機電中又以機械設備製造業為主（128 家、2733 人），佔比超過5成。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅分析，本期整體實施人數僅有微幅增加，主要是有 22 家（286 位勞工）停止通報並恢復正常工時，增減互抵使本期增加幅度縮小，且部分業者在農曆年前有接到訂單，至於後續訂單是否延續則無法預估。

本期約4成企業實施頻率為「每月 4 天以下」、每周休息 1 天。對這些實施減班休息的企業，超過7成、282 家為適用僱用安定措施的產業，近8成、約 5619 名勞工可申請「強化版雇用安定措施」，可領取7成薪資差額補貼。

黃琦雅提醒，配合元旦起最低工資調漲，相關補貼金額也隨之調整，非屬僱用安定措施業別，每小時可領196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。雇主實施減班休息前，必須與勞工簽訂書面協議，並向地方政府通報。若雇主未及時通報，勞工可持協議書自行通報；若無書面協議，亦可透過勞資爭議調解程序辦理通報。

