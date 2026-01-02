新春首波爆款清單曝！好市多7款「值得囤」商品1次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕節慶季節本週即將結束，所有與聖誕節相關的食品和飲料都將從倉庫下架，展望2026年，您該在冰箱和食品櫃裡儲備些什麼呢？好市多（Costco）網紅分享了鳳梨條、醃製排骨等7款最棒，且值得囤貨的熱門零食、餐點和甜點。

《Eat This, Not That!》報導，好市多網紅，本週一直在分享Costco最棒、最令人興奮的產品，而以下是新年伊始，Costco會員最愛的7款產品。

請繼續往下閱讀...

1、Del Destino 鳳梨條

Costco Hot Finds分享了1款水果零食Del Destino 鳳梨條。1位顧客說，「把1包熱帶水果口味飲料粉倒進去，放一晚上，味道簡直棒極了！」有人補充道。另1位顧客說，「這款產品幾年前曇花一現，然後就消失了！我們當時可喜歡它了。希望它也能再次出現在我的Costco貨架上。」

2、新年紙杯蛋糕

Costco將迷你紙杯蛋糕裝飾成了可愛的跨年夜風格！有香草和巧克力兩種口味，都配有美味的奶油糖霜，僅售8.99美元（約新台幣283元）。

3、醃製排骨

Costco So Obsessed 分享了關於肋骨的樂趣。 1位顧客說，我們一直很喜歡在 Costco 買醃好的肋排來燻烤。另1粉絲評論道，「太好吃了！」

4、藍莓焦糖起司蛋糕可頌

Costco So Obsessed 分享了他們的烘焙心得。 這些藍莓焦糖起司蛋糕可頌，絕對是 Costco 出品的最棒的烘焙食品之一，用氣炸鍋炸個一兩分鐘也很不錯！ 「今天早上吃了1個，太好吃了！」1位顧客評論道。

5、螺旋切火腿

Costco So Obsessed推薦了螺旋切火腿。「聖誕節後第2天吃Costco 螺旋切火腿真是太棒了！！我們用紅糖、肉桂和五香粉3種材料，將火腿重新加熱了1小時40分鐘。還在烤盤底部鋪了一層鳳梨和鳳梨汁」他們寫道。

6、Silo Street Food 韓式拌飯

Costco So Obsessed分享了冷凍區新上架的商品Silo Street Food 韓式拌飯。 「在 Costco 發現了韓式拌飯……裡面有蔬菜、辣醬和糯米飯，6 個只要15.89美元（約新台幣500元），迫不及待想嚐嚐！！」他們寫道。 「太好吃了！」1位顧客證實。

7、唯一一款香脆烤毛豆

The Only Bean 香脆烤毛豆，1款高蛋白零食，現已上架。 「Costco 全新高蛋白超級零食！@the_onlybean海鹽口味香脆烤毛豆現已在全美Costco 門市有售！」Costco 指南寫道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法