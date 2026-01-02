焦點股》聯發科：新春開紅盤 突破整理狂飆

聯發科今日股價強攻，突破整理平台。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕2026年開紅盤，台股氣勢如虹再飆新高，IC設計龍頭聯發科（2454）今日股價帶量攻擊，突破整理平台，盤中大漲逾4%，最高來到1495元，創下近3個多月的波段新高。

截至11:27分左右，聯發科股價上漲2.45%，暫報1465元，成交量約8288張，已超越上個交易日全天的6748張。

聯發科今年最重要關注焦點在於AI ASIC業務發展，目前聯發科已拿下Google AI ASIC訂單，為聯發科跨足AI ASIC第一個代表作，聯發科執行長蔡力行日前在法說會重申第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，預期未來業務將會快速成長。

不過，近來記憶體價格持續飆漲，加上先進製程今年漲價，市場擔心聯發科成本壓力加劇，難以全部轉嫁給客戶，外資近日來多站在賣方，壓抑聯發科股價表現，反觀投信持續進場買進，已連4買，形成土洋對做。

