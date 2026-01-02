狂施壓台灣邦交國！美智庫「實例」揭中國甜言蜜語背後暗黑操作

中國近幾年試圖將台灣排除在國際外交圈之外。（美聯資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕北京宣稱對台灣擁有主權，並試圖將台灣排除在國際外交圈之外。近年不斷透過經濟誘因與外交壓力，試圖奪取台灣的邦交國，華府智庫對此分析中國在國際舞台上對台施壓的策略，以及台灣與其外交夥伴如何協同美國和其他盟友，維持和平與威懾力，探討未來的外交發展與戰略挑戰。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）指出，根據中國的作戰計畫，北京在對台實施脅迫的第1步，將是掌控國際資訊：切斷台北與國際社會的聯繫，並聲稱北京才是台灣的代表。北京正在多個戰線鋪設這一基礎，企圖孤立台灣並創造施壓空間。

中國外交官持續推動台灣退出聯合國機構，阻止其參加多邊會議，並對台灣外交夥伴施壓，迫使其疏遠台北政府。目前，台灣僅與12個國家保持正式外交關係，而美國在台灣外交定位上的角色獨特而複雜，美方需謹慎拿捏。

台灣邦交國主要位於拉丁美洲與加勒比海地區，而中國正在這些地區，發起一場旨在進一步孤立台灣的運動，智庫以帛琉、聖露西亞、多明尼加和宏都拉斯這4個案例研究來闡明北京的策略。

帛琉

文章指出，帛琉是台灣在南太平洋最重要的夥伴之一，自1984年起，台灣就向帛琉提供技術援助，包括農業與工程等領域。然而，自2017年台灣民進黨政府上台以來，中國政府開始對帛琉施壓，試圖迫使其與台灣斷交。

對美國而言，帛琉具有戰略價值，因其為自由聯合協定（COFA）成員國，美方可在當地設置軍事基地並提供援助。若中國成功迫使帛琉轉向北京，將削弱台灣的外交網絡，並可能影響美軍在印太地區的運作能力。

帛琉旅遊業在COVID-19疫情前占其GDP逾40%，其中約6成遊客來自中國。中國利用經濟手段脅迫帛琉，包括限制中國遊客、封鎖中資酒店、提高航空費用，甚至宣布帛琉為「不安全旅遊地」。中國還在區域多邊場合干預帛琉外交，並加強領海及海底電纜附近的騷擾。

儘管中國承諾若建交將帶來旅客與資源，但帛琉民眾對此支持有限，擔心過往區域案例及不透明的中國貸款政策。帛琉總統惠普斯強硬反中，直言「帛琉已經與中國開戰」。

聖露西亞

聖露西亞曾在1997年轉向承認北京，但2007年又與台灣重新建交。中國當初承諾建設1座1.5萬座足球場和國家精神醫院，但在取得承認後未完成，成為未履約的代表案例。足球場規模被單方面縮小，電子看板故障、座椅鋼欄生鏽，國家精神醫院甚至被拆除，材料運回中國，土地被鹽化，最終，台灣協助完成醫院。

雖然2008至2016年間中台達成外交休兵，中國明面報復有限，但暗中仍透過加勒比共同體（CARICOM）會議對區域國家施壓。

聖露西亞則轉向穩定發展，重點放在香蕉與西瓜等農業產業，並積極接受台灣援助與獎學金，每年約提供40名學生赴台就學。專家認為，這一外交案例凸顯台灣與美國需制定策略，加強聖露西亞在工業與農業供應鏈的整合，以抵禦中國影響。

多明尼加

2018年轉向中國，曾寄望中國投資與扶植，但實際收益有限。報導指出，中國企業大量進入當地市場，以廉價商品競爭本土產業，並聘用中國員工與海地勞工，違反當地規範且規避稅務，同時，採礦業也引發疑慮，包括高價出口含鈦白粉與稀土的鋁礦，以及收購銅礦權的操作。

宏都拉斯

宏都拉斯於2023年3月與中國建交，終止與台灣的外交關係。新政府在選前承諾切換外交關係，以換取中國投資與自由貿易協定，但兩年來成果有限。雖然中國承諾宏都拉斯自由貿易協定（FTA）及投資，但實際上，蝦業出口卻下滑67%。

此外，本地商界對中國投資及透明度表達擔憂，台灣教育及技術援助缺口仍存在。分析人士警告，中國作為貸款方要求嚴格，透明度不足，宏都拉斯公共資源及戰略基礎設施可能面臨風險。

研究顯示，中國針對台灣現有及前合作國家採取一致模式：以外交與經濟壓力誘使對方轉向北京，成功後多半不履行承諾，造成當地經濟受損，並形容這是「彩虹盡頭並無金鍋」。

文章指出，鑑於台灣的大部分夥伴位於拉丁美洲和加勒比地區以及印太地區，皆對美國具有極其重要的戰略意義，這些案例研究也為美國提供了一個契機。

報告建議台灣應明確外交與戰略目標，加強對關鍵夥伴的投資，分享過往國家轉向中國的「警示教訓」，並與美國及理念相近國家協作，提供針對性援助、技術合作與能力建設。

報告同時指出，美國應與台灣合作，支持台灣邦交國的基礎建設與災害救援，並藉由友好供應鏈（friendshoring）與近岸外包（nearshoring）等經濟合作，強化台灣外交夥伴的韌性。對於太平洋地區，建議美台聯手提升地方基礎建設與技術支援，反制中國在區域的施壓和分化策略。

研究結論強調，維持台灣的外交關係不僅是感情問題，更是台灣與美國的戰略威懾手段。中國自2016年起加速全球外交攻勢，系統性孤立台灣，延緩這一進程可削弱中國的戰略操作空間。相比之下，台灣的援助雖資源有限，但更可靠、符合夥伴國的長期發展需求，是抗衡中國策略的關鍵。

