加州擬徵超級富豪稅 恐再現出走潮

〔財經頻道／綜合報導〕2025年最後時刻，美國一些知名科技投資人批評了加州擬議對超級富豪徵稅的公投提案，與此同時，加州的一些知名億萬富豪也正採取行動，準備離開加州。

《華爾街日報》報導，加州一家醫療保健工會提議發起公投，擬對截至2026年1月1日居住在加州、淨資產超過10億美元（約新台幣314.4億元）的富豪徵收一次5％的資產稅。這筆稅將針對股票、藝術品和智慧財產權等資產課稅，而非收入，富豪們將有5年時間繳稅。

灣區知名投資人帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）週四在社群平台X表示，自己認識一些總淨資產達5000億美元（約新台幣15.7兆元）的人，他們在2025年結束之前「爭先恐後地離開了加州」。

帕里哈皮提亞指出，他們之所以不希望冒任何風險，是因為加州擬議中的「資產沒收稅」，也就是所謂的「億萬富豪稅」。帕里哈皮提亞直言，如果沒有這些人，加州的財政赤字只會愈來愈大。

2家加州知名投資人的公司接連在跨年夜發佈公告，宣佈將在加州外設新的辦事處，但並未提及擬議中的稅款。科技投資人提爾（Peter Thiel）旗下的投資公司提爾資本（Thiel Capital）宣佈，已於12月在邁阿密簽署一份辦公空間租賃協議；白宮AI沙皇薩克斯（David Sacks）於2017年共同成立的創投公司Craft Ventures，也於12月在德州簽署辦公室租賃合約。

加州是眾多矽谷、好萊塢巨頭的所在地，根據財富情報公司Altrata預計，去年，加州億萬富豪人數約255人，超過美國任何一州。加州超過3分之1的稅務收入來自地區內收入最高的1％人口。

新的富豪稅提案需要約87.5萬人連署，才能正式成為公投案，如果公投通過，將追溯適用於截至1月1日居住在加州的富豪。公投發起人希門尼斯（Suzanne Jimenez）表示，這項針對億萬富豪的稅收提案預計可籌集1000億美元（約新台幣3.14兆元），提案簡單、一次、公平且可以立即實施，旨在解決聯邦政府將削減醫療補助的問題。

工會的這項提案引發了一些知名人士的反對，其中包括加州民主黨籍州長紐森（民主黨籍），與紐森結盟的顧問也正進行反對這項措施的行動。

紐森收到了來自億萬富豪的懇求，其中包括一名曾經代理過馬斯克（Elon Musk）和Jay-Z等客戶的訴訟律師。奎因伊曼紐律師事務所（Quinn Emanuel）的斯皮羅（Alex Spiro）去年12月寫給紐森的信中指出，如果這項法案通過，他在加州的富豪客戶準備發起長達數年，曠日持久且費用高昂的訴訟。

斯皮羅在信中表示，如果富豪稅法案獲得通過，億萬富豪們將被迫出售或減持其在企業、創投基金和房地產中的股份以支付稅款，這可能會導致他們大量離開加州，並引發市場動盪。斯皮羅寫道，他的客戶更願意留在加州，繼續為加州的經濟和公民生活做出貢獻，但如果他們的財富「遭到違憲的沒收」，他們就不會留在加州。

對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）也發文稱，加州工會的提案是「對私有財產的掠奪」。這項提案將採用前所未有措施來對資產徵稅，阿克曼則提出不同的想法，建議對以增值資產作為抵押的個人貸款徵稅，阿克曼指出，許多富豪的財富主要以股票、債券、房地產或藝術品等非現金投資的形式存在，他們可以利用這些投資的增值部份進行貸款，而無須出售標的資產和繳納資本利得稅。

