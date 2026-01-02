去美元化再下一城？尚比亞正式接受中國人民幣繳稅 原因曝光

位於非洲國家尚比亞的中國礦業公司，已開始使用人民幣在當地繳納礦業權利金與稅款。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕位於非洲第二大銅生產國尚比亞（Zambia）的中國礦業公司，已開始使用人民幣在當地繳納礦業權利金與稅款，這被視為人民幣在非洲獲得更廣泛接受的最新跡象。

《彭博》報導，尚比亞央行週三（去年12月31日）表示，使用人民幣進行相關付款的措施是在去年10月正式啟動。尚比亞也因此成為非洲第一個確認接受以人民幣繳納礦業稅款的國家。

非洲正逐漸成為北京推動人民幣國際化的重要戰場，特別是在對中國負債程度較高的國家。肯亞去年已將對中國所欠的美元貸款轉換為人民幣計價的債務；衣索比亞也已展開相關討論；尚比亞則表示，將考慮跟進採取類似做法。

尚比亞央行指出：「尚比亞相當大一部分的銅出口是流向中國，而中國礦業公司目前已針對出口至中國的銅產品，收取部分、甚至全部以人民幣結算的款項。而尚比亞央行把推動外匯存底多元化和增加儲備視為核心目標，而購買人民幣有助於實現這一目標。」

尚比亞央行並補充，持有人民幣為部分外匯存底，也可讓尚比亞以更具成本效益的方式，償付對中國的相關債務。

尚比亞央行早在 2018 年便首度引入相關規定，要求礦業公司必須向央行出售美元，以支付礦業權利金；並於 2020 年將規定擴大適用至所有礦業稅款，這是為了應對尚比亞政府迅速增長的外債負擔，強化其美元儲備所採取的措施之一。

目前，礦業公司可選擇向尚比亞央行出售美元或人民幣，以完成稅款繳納。為配合此一變革，尚比亞央行已於上月開始公布官方的人民幣兌尚比亞克瓦查（kwacha）匯率。

國際律師事務所 Dentons 尚比亞分所資深合夥人賈拉西（Joseph Jalasi）向《彭博》表示：「人民幣能否在實務上被廣泛接受，將取決於尚比亞央行的外匯準備管理政策、定價機制，以及對市場的操作指引。」

