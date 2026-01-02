勞動基金前11月大賺近兆 新制勞退每人平均分紅破5萬

勞動基金前11月大賺近兆元，新制勞退每人平均分紅破5萬（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元，累計收益數近兆元、達9762億元，收益率 14.10％。各大基金今年報酬率持續衝高，以舊制勞退基金高達20.07％最為亮眼；收益數則以新制勞退基金大賺6,511.7億元最高，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數突破5萬元，達5萬400元。

勞動基金運用局今年的操作績效表現亮眼，各大基金雖然因屬性及法規限制不同，可投資標的有別使投資收益表現略有差異，但今年以來投資績效多達雙位數。其中，攸關勞工退休後分紅的新制勞退基金，規模已達5兆1006 億元，收益率13.70％，累計收益金額達6511.7億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數達5萬400元，較10月的4萬3259元進一步衝高。

舊制勞退基金規模為1兆585億元，收益率20.07％，前11月收益1833.8億元；勞保基金規模為1兆2943 億元，收益率13.41％，前11月收益數1373.6億元；就保基金規模為1814 億元，因投資標的限制，收益率1.12％；勞職保基金規模為376億元，收益率1.72％；積欠工資墊償基金規模為227億元，收益率為9.43％。整體勞動基金規模為7兆6951 億元，累計前11月帳面收益數為9762 億元、直逼兆元大關，收益率為14.10％，11月單月大賺 1,168 億元。

勞動基金運用局表示， 11 月市場受美國各項因素影響，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。臺股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，臺灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，臺股跌幅亦有所收斂。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。以長期成果來看，整體勞動基金近 10 年多平均收益率為 7.91％，國保基金近 10 年多平均收益率為 8.29％，投資績效穩健。

