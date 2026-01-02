伊朗失控大崩盤！貨幣暴貶慘釀死亡悲劇 140萬里亞爾竟只換1美元

伊朗國家貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗國內因經濟崩潰引發示威活動，由於國家貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值，近期貨幣里亞爾竟出現毀滅性貶值，1美元可兌換約140萬里亞爾，再加上通膨與生計壓力，原本集中在首都的示威活動，1日迅速蔓延至多個鄉村省份，當局稱，目前至少有7人喪生。

《美聯社》等媒體報導，過去1年，伊朗貨幣里亞爾對美元貶值超過3分之1，目前，1美元約等於140萬里亞爾，而與此同時，伊朗正遭受兩位數的惡性通貨膨脹，多年來，這種惡性通貨膨脹不斷侵蝕著伊朗民眾的購買力。據伊朗官方統計機構數字，12月份的通貨膨脹率年升52%。

這場抗議活動成為自2022年以來，伊朗規模最大的抗議活動。改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）雖釋出願意對話的信號，但也坦言面對失控的匯率，政府能做的並不多。

根據各方消息指出，1日的暴力衝突最為慘烈，截至目前，有7人死亡，死亡事件分布在以盧爾族（Lur ethnic group）為主的城市。而位於德黑蘭西南方的阿茲納市（Azna），網路流傳影片顯示街頭燃起熊熊大火，民眾在震耳欲聾的槍響中憤怒高喊「無恥」。

此外，在洛爾代甘市（Lordegan）也傳出激烈抗爭，人權組織分享的影像顯示，警方已穿戴防彈衣並手持散彈槍上陣。

洛雷斯坦省副省長Saeed Pourali表示，抗議活動是由於經濟壓力、通貨膨脹和貨幣波動造成的，也是民眾對生計問題的表達。「我們必須認真、巧妙地傾聽民眾的聲音，但絕不能允許他們的訴求被唯利是圖之徒所利用。」

根據報導，目前政府除了派遣部隊鎮壓，官方媒體也開始通報逮捕行動，包括5名君主主義者與2名與歐洲團體有聯繫的人士。

雖然伊朗當局試圖以「氣候嚴寒」為由公告全國放假，疑似想藉此清空首都人潮、降低抗爭熱度，但隨著民眾將經濟困境的怒火轉向對準神權體制，這場動亂短期內恐難平息。

