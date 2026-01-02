自由電子報
台積電續命！美國點頭放行 中國廠營運不會中斷

2026/01/02 10:32

台積電。（彭博資料照）台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府核發年度出口許可，允許台積電（2330）持續向中國南京廠進口美國晶片製造設備。根據台積電聲明，公司表示這項由美國商務部核發的出口許可，「確保了晶圓廠的正常運作和產品交付」。

《路透》報導，韓國三星電子與SK海力士也同樣獲得類似的進口許可證。此前，這些亞洲半導體大廠曾受惠於美國針對對中晶片相關出口限制中的豁免安排，作為美國在科技競爭上維持領先中國的一環，但這被稱為「核准最終用戶」（Validated End-User，VEU）的待遇，已於去年12月31日到期，這些公司不得不轉而申請2026年的美國出口許可證。

台積電表示：「美國商務部已核發1項年度出口許可給台積電南京廠，允許受美國出口管制的品項供應至台積電南京廠，無須逐一向各供應商申請個別許可。」聲明補充，該許可證「確保工廠運作和產品交付不間斷」。

台積電南京廠主要生產16奈米及其他成熟製程晶片，並非台積電最先進的半導體產品線。除南京廠外，台積電也在中國上海設有晶片製造基地。根據台積電2024年年度報告表示，南京廠對公司整體營收的貢獻約為2.4%。

