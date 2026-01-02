2026台股開紅盤》台積電飆1565元、指數登29167點 雙雙再創新猷

台積電飆1565元、指數登29167點，雙雙再創新猷。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股2025年亮麗封關秀，在台積電收盤飆1550元天價，帶動指數再刷新高，封關收28963.6點，全年累計大漲5928.5點，在2026年開春第1個交易日，台股在台積電續攻，以1555元開出，指數開盤漲53.08點，以29016.68點開出，在台積電一路創高，來到1565元，帶動電子股一路走揚，加上金融與傳產助攻，指數開高走高，漲逾200點，來到29167點，再創新高，不過，在面板股、技嘉、宏碁等AI股走跌，加上台積電賣單釋出，股價回到平盤，指數漲勢收斂，但早盤指數力守在2萬9之上。

在2025年最後1個交易日，美國股市主要指數12月31日收黑，但全年仍繳出亮眼漲幅，標普500指數、道瓊工業指數與那斯達克指數在2025年全數上漲超過兩位數，連續第3年收紅，是2019年至 2021年以來首見，受益於市場對於AI類股的旺盛需求，推動3大指數全年創下新高。

標普500指數全年上漲16.39%，那斯達克指數上漲20.36%，道瓊工業指數上漲12.97%。

