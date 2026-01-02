40％住客全是中國人 ! 日媒揭 : 日本「這地區」觀光急凍

日媒指出，日本部分觀光地區相當依賴中國旅客，占整體外國人住宿比重高達4成。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係緊張，中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊，這股政治寒流正訓樹衝擊至日本地方觀光產業，而現今中國旅客踩煞車，日本「入境旅遊」長期累積的結構性風險，也被赤裸裸地攤在陽光下。

日媒指出，日本部分觀光地區高度依賴中國旅客，現今景氣幾乎瞬間急凍，其中最具代表性的案例便是靜岡縣，當地外國住宿旅客中，有高達40%來自中國。但靜岡並非孤例，和歌山縣中國旅客占比約39%、兵庫縣約32%，山梨與奈良也接近 30%。

據報導，住宿型旅遊向來是地方經濟貢獻最高的旅遊形式，中客一旦減少，衝擊自然成倍放大。但這樣的失衡結構並非偶然，而是可追溯至泡沫經濟崩潰後，熱海等傳統觀光地沒落，地方政府自 2010 年前後起，透過補助金與行銷資源，大力推動中國市場，才逐步撐起地方旅遊動能。

數據顯示，中國旅客人數的成長動能已明顯降溫。2025年前11月的中客累計增幅已放緩至 37.5%，與過去的高速成長成鮮明對比。這對於高度仰賴中國客源的部分日本觀光地區而言，「成長趨緩」已足以構成實質衝擊。

富士山靜岡機場在2024年進行調查，外國旅客中約20%是中國人，這些中國旅客平均訪日次數高達8.5次，到靜岡中部地區的平均造訪次數也有4.4次，明顯高於其他國籍旅客。更關鍵的是，他們在日本的平均住宿天數長達11晚，其中有8.8晚都留在靜岡縣中部，形成極具經濟價值的「回頭客結構」。

正因如此，一旦中日關係轉冷，這些高度依賴中國旅客的地區，觀光景氣便迅速降溫。

除了地方觀光地，零售通路同樣承壓。中國旅客在日本整體觀光消費中占比超過20%，百貨公司、免稅店與藥妝通路長期高度仰賴其購買力。大阪的阪急阪神百貨店便透露，隨著中日關係緊張升溫，2025 年11月下旬，非海外VIP的一般觀光客銷售額年減約20%，顯示衝擊已擴散至城市消費端。

事實上，日本因政治因素衝擊觀光產業的情況，並非首次發生。2019年時，因日韓關係惡化，導致韓國旅客人數急遽下滑、大減26%。如今中國旅客赴日意願轉弱，再次凸顯日本觀光產業對特定國家旅客「過度集中、過度依賴」的問題，迫使產業必須重新檢視其成長模式與風險承受能力。

這些反覆出現的案例清楚顯示，日本觀光產業不僅高度受政治氣氛影響，也極易受到外交關係與匯率波動牽動。若要讓觀光產業在中長期維持穩定，單靠外國旅客、特別是單一國家的入境需求，顯然並不足夠。

