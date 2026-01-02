好市多熱狗、IKEA霜淇淋凍漲 日媒道破背後目的

好市多熱狗、IKEA霜淇淋凍漲，日媒表示，道破背後目的只是為傳播可持續且價格低廉理念，提高顧客購買商品的頻率。（彭博，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價飛漲年代，為何好市多（Costco）的經典美食熱狗套餐、宜家（IKEA）招牌美食霜淇淋能保持凍漲？專家表示，這些大型零售商力抗漲價，持續提供低價背後的主因，只是為傳播可持續且價格低廉理念，提高顧客購買商品的頻率。

日媒報導， IKEA是1家源自瑞典的家具及日用百貨零售商。初次光顧IKEA的顧客可能會對入口附近販售的霜冰淇淋感到驚訝，它的價格竟然只要50日圓（約新台幣10元），且自2006年日本首家宜家門市宜家船橋店（現為宜家東京灣店）開業以來，價格一直維持不變。

請繼續往下閱讀...

為什麼它們這麼便宜？宜家日本食品部經理菊池武解釋說，宜家在開發產品時，首先會根據‘讓大眾的日常生活更舒適’的願景，將產品設計得價格實惠。然後，再根據這個願景來設計產品的形狀、原材料和生產線。

宜家深受各年齡層顧客的喜愛，從小孩到老人，甚至放學回家的學生都會順道光顧。越來越多的人即使沒有購買家具的計劃也會前來，這為他們提供了更多瀏覽商店的機會。菊池武表示，許多顧客會在社交媒體上分享他們在宜家的購物體驗。特別是50日圓的植物性霜冰淇淋，成為了傳播‘可持續且價格低廉’理念的絕佳契機。

不僅宜家霜淇淋價格凍漲，Costco最受歡迎的商品之一是熱狗套餐，只需180日圓（約新台幣36元，台灣售價50元）即可享受無限暢飲。

自1999年第1家門市久山倉庫（位於福岡縣）開業以來，熱狗就一直在日本銷售。最初售價為250日圓（約新台幣50元），但經過幾次價格調整後，自2011年以來一直保持目前的價格。

這些熱狗香腸都是店內自製的，根據不同國家/地區，會使用豬肉或牛肉香腸。據悉，亞洲和大洋洲（包括日本）通常使用豬肉香腸。顧客可自行添加番茄醬、芥末和洋蔥等配料，方便兒童食用。 Costco 表示，這款產品深受各個年齡層的喜愛，從兒童到成人。我們將繼續努力提供令顧客滿意的產品和價格。

大型零售商銷售廉價食品有什麼好處？對此，消費經濟分析師及便利商店評論家渡邊博明（Hiroaki Watanabe）指出，宜家本質上是1個家具店，但家具並不是人們經常購買的商品。顧客購買頻率低的商店需要顧客多次光顧，而低價的霜淇淋有助於提高顧客的購買頻率，而好市多的銅板價熱狗，亦是同樣道理，可提高顧客到店率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法