西方制裁斷金流 伊朗擬透過加密貨幣賣武器

〔財經頻道／綜合報導〕外媒揭露，伊朗正試圖利用數位資產繞過西方金融制裁，以加密貨幣作為支付方式，向外國政府出售包括彈道飛彈、無人機和軍艦在內的先進武器系統。

《金融時報》報導，根據宣傳文件和付款條款顯示，伊朗國防部出口中心（Mindex）表示，已準備好允許就數位貨幣、以物易物和伊朗里亞爾（rial）支付的軍事合約進行談判。這項提案於去年推出，似乎代表著伊朗成為最早公開表態願意將加密貨幣作為戰略軍事裝備出口支付的案例之一。

負責伊朗海外國防銷售的的國營機構Mindex表示，已與35個國家建立了客戶關係，宣傳其武器目錄，其中包括伊瑪德（Emad）彈道飛彈、見證者（Shahed）無人機、沙希德．蘇來馬尼級（Shahid Soleimani-class）戰艦和短程防空系統。

該網站提供多種語言版本，同時也列出了小型武器、火箭和反艦巡弋飛彈，據西方政府和聯合國報告稱，其中一些武器已被伊朗支持的中東武裝組織使用。

《金融時報》透過查閱網站、註冊資料以及對其基礎設施的審查證實了網站的真實性。該網站託管在一家受美國制裁的伊朗國內雲端服務供應商，華府稱這家公司與伊朗情報部門關係密切。

Mindex表示，買家必須同意有關在與他國交戰期間如何使用武器的條件，但也補充，這些條款可以在簽約的雙方之間進行協商。在網站的常見問題也解答了關於制裁的疑慮，針對「伊朗面臨制裁下，要如何保證合約能夠履行，產品能夠送達目的國家？」的提問，回覆寫道「基於伊朗在規避制裁方面的整體政策，履行合約不存在任何問題，產品將盡快送達」。

有愈來愈多的證據表明，面臨歐美廣泛制裁的國家，正在利用加密貨幣和其他替代金融管道來維持敏感商品的貿易。華府已經對利用加密貨幣規避西方制裁的俄羅斯實體採取行動。使用傳統金融方式向伊朗付款的各方，可能會因美國、歐盟和英國的制裁而被西方金融體系拒之門外。

美國當局先前曾指責伊朗利用數位資產促進石油銷售，並將數億美元轉移到正規銀行體系之外。美國財政部也在9月對一些與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的個人實施了制裁，稱他們經營一個「影子銀行」網路，這一網路使用加密貨幣代表德黑蘭處利付款。

西方國家正尋求擴大對伊朗核計劃施壓，8月，在與美國重啟談判的外交努力破裂後，英國、法國和德國重起了聯合國機制，重新對伊朗實施國際制裁。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）數據，伊朗在2024年全球主要武器出口排行中名列第18位，排在挪威和澳洲之後。大西洋理事會（Atlantic Council）指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科無法再像以前一樣出口相同數量的武器，因此伊朗在這一年處於有利位置，從中受益。

