反日卻不反買？中國對日施壓只做「半套」 日媒一語點破背後算計

〔財經頻道／綜合報導〕日前，中國政府對日本啟動施壓動作，並呼籲中國民眾避免赴日旅遊，但卻未見全面抵制日本品牌或企業。對此，日媒指出，中國這場「反日卻不反買」施壓，暴露出中國在經濟放緩、內需疲弱的背景下，對日策略只能「半套上路」。簡單說，就是既要表態強硬，又不敢真正下重手。

日媒普遍認為，北京此番「點到為止」的對日施壓，關鍵在於中國自身的經濟現實。倘若對日系企業發動真正全面性的打擊，勢必引發日企撤資與中國失業率擴大，反而加重中國內部經濟壓力。

據報導，在中國各大城市，日系零售與餐飲依舊照常營運，包括永旺、7-Eleven、無印良品、UNIQLO仍是日常消費的一部分，日本迴轉壽司、牛丼與日式拉麵也早已融入中國城市生活。多名日系企業人士透露，在中國做生意的日企，其店裡的人潮與銷售未出現明顯下滑，供應鏈運作正常，也未感受到來自中國地方政府的實質性壓力，所謂「日本製品抵制潮」並未發生。

此次中國對日施壓，源於中國對日本高市政權在台海問題上的立場不滿。中國官方與官媒連日批評日本政府，同時以實際行動對民間交流施壓，包括事實上的赴日旅遊自肅，以及持續對日本水產品的進口限制。但日媒認為，若與2012年日本推動釣魚台「國有化」相比，中國這波「日本打壓」顯得格外克制，缺乏全面性與持續性。

據報導，真正被限制的，是人而不是商品。中國政府以「日本國內安全疑慮」為由，呼籲民眾避免赴日旅遊，導致中國航空公司與旅行社相繼取消日本航線與團體行程，中國社群平台上充斥著機票被取消、行程被迫中止的不滿聲音。

日媒普遍認為，現今中國房地產投資低迷、消費信心不足、通縮壓力浮現，加上青年失業率居高不下，任何可能衝擊就業的政策，都成為高度敏感議題。倘若北京對位於中國境內的日系企業發動全面性的打擊，恐加重自身內部的經濟壓力。

這也是為何中國一方面維持對日強硬姿態，另一方面卻透過外交與地方層級釋出「歡迎日企持續經營」的訊號，避免衝突失控。

此外，中國當前外交重心仍在美中關係。隨著美中高層互動進入關鍵階段，北京並不希望同時與日本全面對立，讓局勢變得更加複雜。對日施壓被刻意控制在「可示威、不可失控」的範圍內，也反映出對美戰略的現實考量。

然，日媒認為，中國歷來都會根據日本政府的穩定性，以及日美同盟的強度來調整對日戰略。如果未來高市政府「出乎意料地」保持穩定，日美同盟進一步加強，中國可能會改變判斷，認為「穩定對日關係符合自身利益」。

中國一貫奉行「關係冷淡時改變態度」的外交策略；因此，目前冷淡的關係未必會成為永久性的，也不排除出現關係突然改善的可能性。

