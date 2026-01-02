Costco會員成長放緩、下一步怎麼走？高層親自回應全說了

Costco近期會員成長速度出現放緩，加油回饋則是Costco推出的會員福利之一。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）近年能在零售業激烈競爭中持續創下佳績，一路逆勢成長，其背後其實有一個關鍵原因，就是會員年費收入。Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）去年4月就坦言：「我們所販售的最重要商品，其實是會員卡。」不過，Costco近期觀察到會員成長速度出現放緩，也已開始採取因應措施，高層就透露，將持續提升會員福利。

《The Street》報導，Costco睽違7年，在2024 年9月調漲會員年費，不過會員基礎持續穩定擴大。財報顯示，Costco在2024 年的會員費收入年增 5%，達 48 億美元，會員人數成長至接近 1.37 億名持卡會員，續約率高達 90%。

不過報導提到，Costco近期會員成長速度出現放緩，這讓公司已開始採取因應措施。

在Costco的2026會計年度第一季財報電話會議中，富國銀行（Wells Fargo）分析師凱利（Edward Kelly）針對會員成長提出提問。他詢問Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）：本季會員 5% 的成長率仍然相當不錯，但與前幾季相比確實略有放緩。想請米勒奇普談談目前觀察到的情況。

米勒奇普則坦言，會員成長確實出現些許疲弱跡象。他補充說：「你的觀察是正確的，若以年增率來看，會員成長速度確實較過去2年略為放緩。我認為，部分原因在於去年同期的基期本來就相當強勁。不過，我們對會員成長的整體健康度仍然感到非常有信心。」

儘管會員費小幅調漲、成長速度趨緩，Costco仍持續為會員創造高度價值，近年來不斷強化會員制度的吸引力，這一點米勒奇普也在財報會議中提及。

米勒奇普表示：「我們承諾持續提升會員價值。近期已進行多項重大調整，包括延長營業時間、提供 Instacart 配送優惠，以及信用卡加油 5% 回饋等措施。」依照米勒奇普說法，這樣的努力不會停止。

米勒奇普進一步指出：「我們會持續尋找方法，為會員創造更高價值。因此，可以說成長速度確實比過去稍慢一些，但我們對目前的動能，以及未來持續成長的機會仍然感到樂觀。」

