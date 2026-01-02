日本商界領袖齊聲喊話 呼籲政府應對日圓疲軟問題

日本兩大商業遊說團體齊聲呼籲政府解決日圓疲軟問題。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本兩大商業遊說團體的負責人在接受日媒訪問時，兩大團體呼籲政府解決日圓疲軟問題，並稱，日圓疲軟推高了進口成本，給家庭和企業帶來了壓力。

日本經濟團體連合會（Keidanren）會長筒井義信（Yoshinobu Tsutsui）在接受多家日媒聯訪時表示，日圓疲軟往往會將注意力放在其帶來的好處，例如提高出口商的利潤。但筒井指出，從國家實力的角度，從長遠來看，調整匯率讓日圓走強會更好。

請繼續往下閱讀...

儘管日本央行（BOJ，日銀）在2025年兩度升息，但日圓仍是少數無法從美元疲軟中獲益的貨幣之一。

日圓近期走低，以及隨之而來的通膨壓力，幫助日銀說服了鴿派首相高市早苗政府在12月升息的必要性，但進一步升息的不確定性限制了日圓的復甦。年末日圓兌美元匯率約在156上下，距離先前促使東京官員發表支持日圓的聲明，並加劇市場對政府可能干預的預期水位不遠。

日本上次干預匯市市在2024年7月，當時日圓跌至38年來最低點161.96，促使日本政府出手買進日圓。

日本商工會議所（Japan Chamber of Commerce and Industry）會頭小林健（Ken Kobayashi）指出，由於日圓疲軟，中小企業採購原料的成本正在增加，並稱，由於日圓疲軟是通膨的主要原因，政府和日本央行需要消除那些需要從海外進口原物料小型企業的無助感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法