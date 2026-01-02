金價創46年最強後！下一站衝破6000美元 華爾街給出2條命運路線

2025年黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年黃金價格屢創新高，全年表現創下46年來新高。多家機構與分析師看好，2026年金價漲勢可望延續，長期甚至上看每盎司6000美元，但後市仍存在兩種不同走向。

綜合媒體報導，分析師認為，風險環境、利率走勢與美元強弱，將是左右今年黃金市場表現的3大關鍵因素。市場分析師Farah Mourad表示：「黃金不需要危機就能在今年上漲，只要全球維持當前狀態：高債務環境、政策不確定性、脆弱的國際聯盟，以及美元主導地位逐步削弱，黃金便能在這樣的環境中「吸收恐懼」，而非追逐恐慌。」

多家國際銀行對金價前景抱持高度樂觀。市場預期，今年金價將在每盎司4500美元至4700美元之間波動，若宏觀經濟狀況持續，有機會挑戰每盎司5000美元。ING集團分析師Ewa Manthey就預計「黃金將在今年創下更多歷史新高」，而黃金價格回檔時可能會獲得支撐，因此下跌空間有限，任何疲軟都可能重新吸引散戶和機構買家的興趣。

摩根大通就預測，2026年第4季度，黃金價格平均將達每盎司5055美元，該行私人銀行部門表示，到年底價格可能到每盎司5200美元至5300美元之間。該行分析師卡內娃（Natasha Kaneva）表示，長期來看，金價甚至有機會達到每盎司6000美元。

華爾街投資顧問Ed Yardeni日前也大膽預言，2026年底金價可能飆升至6000美元。

美國銀行則將2026年黃金價格預期，上調至每盎司5000美元，平均目標價為每盎司4400美元，並表示儘管近期存在回檔風險，但仍預期金價將進一步上漲；摩根士丹利預測，到2026年第4季，黃金價格將達到每盎司4800美元，但也指出，如果各國央行和交易所交易基金（ETF）減少黃金購買，金價漲幅可能會放緩。

儘管前景偏多，市場仍不乏風險因素。分析指出，若美元反彈力道超乎預期，或全球市場風險偏好情緒明顯回升，都可能壓抑金價表現。

世界黃金協會對金價上漲態度較為謹慎，但也指出，若經濟成長放緩且利率進一步下降，黃金價格可能溫和上漲5%至15%，而在更嚴重的經濟衰退情景下，金價漲幅可能飆升15%至30%。

XS.com資深市場分析師Samer Hasn就表示，支撐金價持續上漲的因素可能會延續到2026 年，可能會進一步推高黃金價格，其中地緣政治風險仍將是主要的利多因素。他預計，金價在4500美元附近的走勢將起到決定性作用，並提出了兩種可能的路徑。

「如果金價持續在每盎司4500美元關口受阻，則可能進入持續數週至數月的橫盤整理階段，如果金價持續盤整在4500美元的心理關口上方，則可能為每盎司5000美元鋪平道路，如果上漲勢頭持續，可能只需幾週時間就能達到這一目標。」但他也補充警告，金價上漲速度越快，出現劇烈回調的可能性就越大。

