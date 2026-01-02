省吃儉用寄360萬給老母！錢竟全花在「這」讓他超崩潰

省吃儉用寄360萬給老母！錢竟全花在妹妹兒上，讓田中超崩潰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於母親1人獨居，每月退休金只有12萬日圓（約新台幣2.4萬），為讓母親生活過的好一些，56歲兒田中達也（化名）省吃儉用，共寄1800萬日圓（約新台幣360萬）給母貼補家用，直到去年意外發現，每月寄5萬日圓（約新台幣1萬）全部花在妹妹身上，母親一毛也沒動，面對驚人真相，讓他超崩潰，並對妹妹感到失望透頂。

《THE GOLD ONLINE》報導，達也表示，父親早逝，母親獨自一人將達也和他的兩個妹妹撫養長大,為了表達感激之情，達也30多年來每月都寄約5萬日圓（約新台幣1萬）給母親。

請繼續往下閱讀...

達也進一步指出，「自己並不富裕，得求妻子，加上自己省吃儉用才能湊夠生活費。」但心想，每月5萬日圓給母親貼補家用，其生活應該會過的好一些。

他一直以來都承擔著年邁母親難以完成的重活，例如清理浴室裡的黴菌、更換高處的螢光燈、整理堆積如山的垃圾等等。有1天，他突然在梳妝台的抽屜裡發現了10多本存摺，這些存摺是達也每月給母親零用錢的，記錄著過去30年的帳目。

「我母親是個做事很有條理的人，她一絲不苟地記錄著銀行帳簿。我翻看帳簿時，發現每月25號都有1筆5萬日圓的存款記錄。然而，不久之後，我注意到1筆5萬日圓的取款記錄，總是發生在28號到30號之間，這有點奇怪。」

便隨口問了母親，母親的表情僵了一下，目光躲閃，說：「呃，不是，那是……生活開銷。」達也的疑慮加深了。 「我擔心她可能中了什麼圈套，所以就跟她當面對質。後來，我媽好像就放棄了」。母親揭露了１個令人震驚的真相，她一直把錢都給了他的妹妹美智子和幸子。

雖然母親稱，現在正是孫輩需要錢的時候，但即便如此，達也做夢都沒想到她竟然30多年來一直定期給妹妹零用錢。

在得知真相，發現30年來，他省吃儉用，省下自己的午餐錢寄給母親補貼家用，而這些錢實際上都直接給了他的妹妹們，讓他崩潰不宜，並他對妹妹們感到失望透頂。

