冬季衣櫥必備！UNIQLO這款爆紅「功能性羽絨外套」 行家讚：時尚保暖還防水

〔財經頻道／綜合報導〕隨著冬季到來，1件保暖、防水的外套，是每個人必備單品，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾的優衣庫（UNIQLO），也推出多款外套，而專家則認為，這款熱銷混合羽絨外套（ハイブリッドダウンコート），不僅保暖、時尚，還防水，且其價格也相當誘人，現降價只要1萬2900日圓（約新台幣2580元），是從現在到春天衣櫥裡必備單品。

日媒報導，優衣庫專家伊藤真知表示，這款外套在需要保暖的部位（例如軀幹）填充了蓬鬆度超過750的優質羽絨，而在活動頻繁的部位（例如袖口和下擺）則使用了吸濕排汗、發熱的填充物。透過在不同部位使用不同的羽絨和填充物，實現了保暖性和活動自如性的完美結合。

就像保暖內衣一樣，羽絨的功能性越強，就越難維持恰到好處的保暖效果。但這款外套在背部中央採用了網眼設計，有效防止悶熱。它有男士尺寸可選，版型寬鬆，即使穿著一整天也不會感到悶熱。

真正吸引我的是它的款式。長版羽絨服，如果搭配不當，要麼顯得過於運動，像個休閒長袍，要麼又顯得過於保守，給人的感覺會因搭配方式的不同而大相徑庭。

但這件羽絨服質地啞光，修身剪裁，無縫線，還有簡潔的設計，讓它顯得優雅完美！今天我搭配了一條休閒針織連身裙，考慮到年末派對和新年拜訪的場合，當然，它搭配正裝也同樣出色。不難理解為什麼它深受男士喜愛，成為搭配西裝上班的理想選擇。當然，和伴侶一起穿，或是穿情侶裝，別有一番樂趣。

此外，這款外套外層布料防水，口袋採用防水膠帶，下雨天穿著舒適，甚至可以手洗！外套細節之處盡顯貼心，例如內置大口袋，可拆卸的兜帽方便穿脫，令人耳目一新。

取下兜帽，將其作為簡單的立領外套穿著，更顯簡潔俐落的都市風範。在寒冷的冬季，人們常常需要用厚厚的圍巾或圍脖來保暖頸部，因此這款兩穿外套非常實用，是從現在到春天衣櫥裡的必備單品。

