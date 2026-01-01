賺過年紅包！美媒：台積電市占率72％ 是1月最值得買進的AI股

美國投資媒體《Motley Fool》發文分析，2025年台積電股價雖然飆漲50%，但有多個原因顯示該公司仍是今年1月最值得買入的AI概念股。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕2025年人工智慧（AI）市場大爆發，帶動全球AI概念股股價飆升，今年AI已然是熱門話題，雖然有些AI概念股股價已經飆升，但仍具有極高的投資價值。美國投資媒體《Motley Fool》發文分析，2025年台積電股價雖然飆漲50%，但有多個原因顯示，該公司仍是今年1月最值得買入的AI概念股。

文章說，從AI資料中心到智慧手機，所有電子產品都離不開微晶片。輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）等許多銷售微晶片的公司，負責設計微晶片，並將製造外包給擁有專業技術和設備的晶圓代工廠。

請繼續往下閱讀...

台積電是全球最大的晶圓代工廠，根據市場研究公司Counterpoint Research估計，截至2025年第三季底，台積電在全球晶圓代工市場的市占率約為72%，三星電子是最接近的競爭對手，但市占率僅7%。更令人印象深刻的是，儘管AI晶片的需求激增，台積電在本輪AI投資週期中反而提高了市占率；在2024年年中，其晶圓代工市占率為65%。

晶片製造是一項複雜的任務。在AI競賽的背景下，不少晶片公司正向AI領域投入數千億美元，由於台積電的規模、設備和專有製程都領先群雄，因此成為這些晶片公司的首選，沒有其他晶圓代工廠商像台積電一樣能快速生產出如此多的高階晶片，且台積電的產品可靠穩定，這本身就很有價值。

全球頂尖AI公司輝達與台積電在圖形處理器（GPU）領域展開了緊密合作，包括其Hopper架構及其後續產品Blackwell。當然，輝達仍在持續創新，其Rubin架構是下一個即將推出的產品，預計將於2026年上市。

台積電正採用其先進的3奈米製程製造Rubin晶片，以實現更高的性能和更低的功耗。輝達最近宣布其訂單積壓高達5000億美元（新台幣15.7兆元），這意味著這家過去4季營收達1870億美元（新台幣5.9兆元）的公司，有望繼續保持其令人矚目的成長動能。

輝達在AI領域的成功正在影響台積電，台積電自身的營收成長在過去幾年也明顯加速。事實上，輝達目前已經挑戰蘋果，成為台積電最大的客戶。

除非AI支出出現意料之外的大範圍下滑，否則輝達龐大的訂單積壓很可能推動台積電的業務再創新高，因為這些訂單會陸續透過台積電的晶圓廠製造和交付。對投資人而言，幸運的是，台積電的股價似乎還有持續上漲的空間。

台積電的本益比略低於該公司2025年全年獲利預估的30倍，雖然這個數字看起來很高，但如前面所述，該公司很可能會繼續保持快速成長。分析師預計，未來3到5年內，台積電獲利將以平均每年近29%的速度成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法