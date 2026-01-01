以為在省錢？專家揭6個「常見節儉策略」反讓錢包更失血

六種常見的「省錢策略」反而讓你的財務狀況更糟。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多家庭習慣沿用一套固定的省錢方式，雖然這些行為看似理財有紀律，現實是，許多所謂的省錢技巧不但沒用，甚至可能促使額外支出。英國《每日郵報》報導指出，以下是6種常見的「省錢策略」，可能讓你財務狀況更糟。

1.每日記帳：仔細記錄每筆開銷、削減小額支出，可能讓你感覺掌握了財務。但這容易讓人過度專注於每天的小額支出，而忽略更大的固定成本。理財顧問Debbie Hancock表示「微型記帳感覺很有成效，而看到大額開銷會讓人退縮，因此很多人避免去看。實際上，最大的省錢空間往往來自固定成本。」

2.「買一送一」和大量囤貨：「買一送一」給人省錢感，若買了不需要或未能及時使用的商品，反而可能花更多。家庭近40%的食物浪費，是因為過期沒吃掉，另有四分之一浪費源於烹飪或準備過量。銀行App thinkmoney的Vix Leyton說，「買一送一是買家心理學的經典案例，如果一半商品最終丟掉，那你其實沒贏。」同樣地，囤貨只有在家庭確實會使用額外商品時才有效，購買時應依實際需求，避免被優惠吸引而浪費。

3.有高利債務卻仍定期存錢：定期存錢很重要，但若你同時背負高利債務而不還清，效果有限。財務顧問Philly Ponniah解釋「心理學稱這為『心理帳戶』，我們腦中把錢分成不同桶子，但其實都是同一筆錢，存錢感覺有進展，還債卻感覺沒變化，因此情感上更偏好存錢，即便整體成本更高。」

Hancock建議，「可以邊存錢邊還債，但金額比例要正確，確保錢幫你而非害你。」若存款利息遠低於債務利率，應優先還債。

4.使用獎勵信用卡但未全額還款：獎勵信用卡提供點數、現金回饋或里程，但只有每月全額還款才值得使用，否則利息通常會抵銷任何好處。Ponniah指出「信用卡利用我們對獎勵的心理。每花一筆錢都會有回饋感，而刷卡的支付痛感比現金低，容易不知不覺多花。再加上獎勵點數，甚至會覺得花錢也很有成就感。」

5.為了省錢而忽略小額支出：跳過牙醫檢查或汽車、鍋爐保養，可能短期省錢，但問題積累後會變大、花更多。

6.使用優惠券App：優惠券App提供數位折價券、禮券或各類折扣，表面上可省錢，但同時也誘導更多消費。數據顯示，使用折扣平台VoucherCodes的消費者中，有41%因看到折扣而衝動購買。專家提醒「把優惠券App當作結帳時的會員卡，而不是巨型折扣天堂。確保最終價格（含運費）仍比其他選擇划算。」

