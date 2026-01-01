川普大棒施壓！委內瑞拉匯率失速 美元貴了479％

委內瑞拉貨幣兌美元急速貶值。圖為委國卡拉卡斯街頭的美元換匯報價。（法新社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕委內瑞拉受到美國總統川普愈加升高的壓力，經濟在過去一年間面臨愈來愈大的壓力，根據委國官方去年12月31日公佈國內兌換美元最新匯率，與年初相比，美元報價一年內大幅上漲479%，同時官方和黑市匯率的差距也正擴大，直逼100%。

《法新社》1日報導，委內瑞拉經濟已日益美元化，以因應惡性通貨膨脹的壓力；委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）雖然預期2025年經濟成長率將近9%，但這個擁有豐富石油資源的國家，實際上經濟正嚴重衰退，同時通膨飆漲、硬貨幣供應短缺。

委國央行去年12月31日公佈最新官方匯率，為301.37玻利瓦（bolivars）兌1美元，此匯率適用到今年1月2日。這表示，與2025年初官方匯率約52.02玻利瓦兌1美元相較，美元報價上漲約479%。

在此同時，加密貨幣交易平台反映的黑市匯率，1美元可換到將近560玻利瓦，與官方匯率至少相差了85%，而經濟學者指出，委國約8成的匯兌都是在這類平台上進行。

委國政府自2024年10月後即未再公佈該國通膨率，根據民間公司估計，委國2025年通膨率最終可能突破500%。

