想轉職快看！2025薪資漲幅最大10職業 「它」年薪狂漲10％居冠

人力資源公司Hays的數據，揭露了2025年加薪幅度最高的職位類型前10名。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說加薪往往遙不可及，就算有調薪，幅度也經常追不上通膨，不過只要找對方向，仍有部分職位獲得相當可觀的薪資調升。英國《每日郵報》報導，人力資源公司Hays的數據，揭露了2025年加薪幅度最高的職位類型前10名，資訊科技（IT）總監在2025年的加薪幅度居冠，過去12個月平均加薪達10%。

數據顯示，2025年加薪幅度最大的職位，主要集中在「金融、科技、法律與工程領域」。Hays表示，這些產業普遍面臨人才短缺問題，具備關鍵技能與經驗的人才需求殷切，企業寧可加薪留人，也不願承擔人員流失後重新招募的成本與風險。

其中，資訊科技（IT）總監在2025年的加薪幅度居冠，過去12個月平均加薪高達10%。Hays指出，許多企業目前專注於數位轉型，能夠推動創新與現代化的IT人才，因此能爭取到更高薪的職位。IT總監平均年薪約為11萬英鎊（約新台幣462萬元），其薪資漲幅不僅高於英國11月3.2%的通膨率，也比10月的3.6%有所改善。

2025年薪資漲幅最大的排名前10名，依序為IT總監（10%）、具10年經驗企業內部法務律師（8.7%）、稅務主管/總監（7.4%）、辦公室經理（7.4%）、具1年經驗企業內部法務律師（7.3%）、財務規劃與分析經理（7.2%）、加值稅經理VAT manager（7.1%）、環境管理主管（高階管理層，6.7%）、員工關係經理（6.5%）、化學製程工程師（6.2%）。

相較之下，其他產業的平均加薪幅度僅2.2%，不但低於通膨水準，也低於去年的平均加薪幅度2.4%。這項數據來自Hays對15個產業、約1萬筆薪資資料的分析。

企業內部法務律師同樣是2025年的加薪大戶。具備至少10年執業後經驗的資深法務，薪資平均上調8.7%，年薪約為10.9萬英鎊（約新台幣458萬元）。較資淺的法務人員也享有不小的加薪幅度。僅有1年執業經驗的企業法務，平均加薪7.3%，年薪約為6萬2625英鎊（約新台幣263萬元）。

Hays英國與愛爾蘭執行長Tom Way表示，今年的薪資調升，清楚反映出哪些產業的人才需求最為迫切，從科技、法律到金融與工程領域皆然。並補充，2026年的訊息已非常明確，能結合專業技術、領導能力與分析能力的人才，將在競爭激烈的人才市場中持續脫穎而出。

