每月只花1.2萬！69歲退休婦「靠1招」超省錢環遊世界20年

〔財經頻道／綜合報導〕不少人夢想在退休後能環遊世界，往往會因為金錢因素而卻步。然而，英國媒體報導，一名69歲退休婦人用截然不同的方式，過著長達20年的環遊世界生活。她每月僅靠300英鎊（約新台幣1.26萬元）的退休金，幾乎不必負擔住宿費，足跡遍布歐洲與美洲多國，她公開自己的「神級省錢秘訣」。

英國《每日郵報》報導，現年69歲的克萊兒（Tiera St. Claire）20年來沒有固定住所，過去二十年間走訪歐洲以及更遙遠的國家，她找到了一個讓退休金「越花越耐用」的聰明方法。這個祕密其實很簡單，就是「寵物與房屋看管」。

克萊兒在2005年離婚後，選擇離開原本的生活軌道。她發現，透過「房屋與寵物看管」不僅能省下龐大的住宿費，還能讓退休金發揮最大效益。

她說，這段旅程其實起於一次偶然。她過去曾在夏威夷生活15年，一名朋友詢問她是否願意幫忙照顧寵物，她一口答應，沒想到這成了改變人生的關鍵轉折。克萊兒說「我幫她照顧寵物，然後就一路做下去了。」她曾在夏威夷、紐約和佛羅里達幫忙照顧寵物，並在倫敦、馬德里及西班牙其他城市有固定的看管機會。

克萊兒在2005年離婚後，也曾獨自完成一趟長達500英里的西班牙朝聖健行。她坦言，長期獨自旅行難免感到孤單，她說「我會想念親密感，但照顧寵物能填補這個空缺。當我能撫摸一隻貓時，真的很有幫助。牠們會無條件地愛你。」

她多半透過房屋看管平台HouseSit Match尋找機會。該平台創辦人Lamia Walker指出，近年來，選擇以房屋看管方式旅行的中高齡族群明顯增加，特別是在生活成本壓力加劇的背景下。Walker表示，許多退休族原本只是想降低旅遊支出，後來卻愛上這種「慢旅行」模式，不僅能深入體驗當地生活，還能省下住宿與水電費，因為看管期間的房屋開銷通常由屋主負擔。

事實上，克萊兒並非唯一靠這種方式降低旅遊成本的人。近期也有年輕情侶分享，他們辭去工作1年，透過房屋與寵物看管走訪世界各地，避免昂貴的住宿開銷，成功造訪多個夢想清單上的目的地。從退休族到年輕世代，房屋與寵物看管正逐漸成為一種另類但實用的旅行選擇，也顛覆了「環遊世界一定很花錢」的既定印象。

