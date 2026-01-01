中國經濟低迷 人均每餐支出劇減23.6％ 中小型餐館遭重創

由於經濟持續低迷，消費者對收入前景感到悲觀，在精打細算之下減少外出用餐，中國各地的小餐館因此遭到重創，有些小餐館已連續幾個月虧損，面臨生死存亡的關鍵時刻。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，由於經濟持續低迷，消費者對收入前景感到悲觀，在精打細算之下減少外出用餐，中國各地的小餐館因此遭到重創，有些小餐館已連續幾個月虧損，面臨生死存亡的關鍵時刻。

報導引述上海浦東新區藍村路1家賣麵餃的小餐館老闆張鴻斌（音譯）指出：「我家以前靠這家餐館生活，收入很穩定，但突然之間，顧客減少了，收入不足以支付租金、工資或食材等成本。」

請繼續往下閱讀...

張鴻斌還說，從2025年7月開始的下行趨勢不太可能逆轉，因為冬季通常是餐館的淡季。

張鴻斌的困境凸顯了持續的通縮壓力，如何對中國的餐飲業造成嚴重打擊。根據中國商務部的統計，餐飲業提供了逾2000萬個工作機會。

中國國家統計局的數據顯示，2025年前11個月，餐飲業營業額年增3.3%達5.2兆元人民幣（下同，新台幣23.4兆元），但低於同期零售銷售額的4.1%增幅；2024年，中國餐飲業營業額年增5.7%，達5.57兆元（新台幣25兆元）。

提供跨國企業行銷和品牌推廣服務的上海雅城文化執行長陳曉表示：「數字並不能反映背後的情況，中小型餐飲公司一直在流失客戶，因為低收入消費者不願消費。」

數據供應商「紅餐網」的數據顯示，截至2025年7至9月，人均每餐支出僅有33元（新台幣148元），與2023年的42.6元（新台幣192元）相比，下降了23.6%，且各大城市已有很多中小型餐飲公司關店。

在上海浦東新區藍村路經營賣麵餃小餐館的老闆張鴻斌表示，由於資金周轉不靈，藍村路上30幾家餐館中已有三分之一關店或易主，過去20年從未見過如此嚴峻的情況。

房價下跌帶來的不安全感，使得包括4億中等收入居民在內的中國消費者，不敢在餐飲服裝等日常必需品方面隨意消費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法