適逢元旦假期 美股今休市1天

2026/01/01 15:42

適逢元旦假期，美股今休市1天。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今（1月1日）適逢新年元旦（New Year’s Day）國定假期，美國股市與債市皆休市不進行交易。

因適逢新年元旦，美國股市與債市1月1日皆休市不進行交易，1月2日才會恢復正常交易。

2026年美股有10個休市日，新年元旦過後至今年年底前，美股還有9次休市日，分別1月19日的馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr. Day）、2月16日的總統日（Washington's Birthday）、4月3日耶穌受難日（Good Friday）、5月25日的陣亡將士紀念日（Memorial Day）、6月19日的六月節國家獨立日（Juneteenth National Independence Day）、7月4日的美國國慶獨立紀念日（Independence Day）、9月7日的勞動節（Labor Day）、11月26日的感恩節（Thanksgiving Day）和12月25日的聖誕節（Christmas Day）。

