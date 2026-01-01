中國盟友出事了！伊朗貨幣快成壁紙爆示威運動 央行總裁下台謝罪

伊朗經濟危機加劇，爆發示威抗議活動。（美聯社）
〔財經頻道／綜合報導〕伊朗經濟危機加劇，當地貨幣兌美元貶至新低，12月28日一度觸及144.5萬里亞爾兌1美元，加上通膨嚴峻，過去一年光是食品價格就飆漲66%。首都德黑蘭商家首先發起罷工抗議行動，並蔓延至學生族群，隨後央行總裁撤換仍無法平息民怨，大規模示威抗議活動已有四天，要求政權更迭的呼聲越來越大。
綜合《伊朗國際》及《美聯社》等外媒報導，伊朗最新的抗議活動源於經濟壓力、通貨膨脹和貨幣波動，也是民眾對生計問題的吶喊。這場抗議活動已成為自2022年以來伊朗規模最大的抗議活動。2022年伊朗婦女阿米尼（Mahsa Amini）被警方以違反「戴頭巾令」強制逮捕，民眾指控警方毒打艾米尼致死，掀起全國性大規模抗議活動。
報導說，伊朗一直飽受物價飆漲和貨幣波動之苦。官方數據顯示，過去一年食品價格上漲超過66%，去年12月的通膨率達52.6%。12月28日里亞爾兌美元匯率跌至約 144.5 萬，而前一天約為 137 萬，一個月前約為 114 萬。
由於經濟壓力不斷增加和本國貨幣大幅貶值，德黑蘭的商家發起大罷工，並在週一（29日）宣布罷工延長。群眾高喊反政府口號，路人及大學生也加入示威活動，示威者也高喊反對伊朗神權統治的口號。這場示威活動目前已造成央行總裁法爾津（Mohammad Reza Farzin）下台。
伊朗神權政府宣布週三（12/31日）全國大部分地區放假，理由是天氣寒冷，此舉很可能是為了讓民眾在長週末期間離開首都。伊朗的周末是週四和週五，而週六是 Imam Ali誕辰，對許多人來說也是假期。
根據美聯社1日最新報導，伊朗當局週四（1日）表示，伊朗準軍事革命衛隊一名志願成員在西部省份的示威活動喪生，這是抗議期間安全部隊中首例死亡事件，這可能標誌著伊朗神權政府對示威行動採取更強硬手段的開始，目前示威在首都德黑蘭已放緩，但已擴展至其他省份。
伊媒則披露，伊朗安全部隊在多個地點採取了強力鎮壓行動，德黑蘭大學學生領袖卡里米 （Sarira Karimi）在住所遭到突襲後被拘留，目前下落不明。
