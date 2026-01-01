羅伯特清崎：世界經濟根基岌岌可危 點名中國最嚴重

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）發出警告，稱世界經濟根基岌岌可危，並點名中國最嚴重。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）發出警告，稱世界經濟根基岌岌可危，並點名中國最嚴重。

羅伯特清崎今（1月1日）在社交平台X發文指出，世界經濟根基岌岌可危，特別是中國。

歷史告訴我們，世界局勢只要出現一個「重大事件」，就可能引發巨大動盪，就像1914年奧匈帝國王儲斐迪南大公遇刺身亡事件，該事件引爆了第一次世界大戰。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎表示，到了2026年，大家都知道學術激進左派的主要目標是誰，我們的總統（川普），那個已經遭遇過2次暗殺未遂的人。

對於有些人相信所有事情都只是「一個人幹的」，羅伯特清崎認為，歷史上很多事件，背後都不是表面那麼簡單，他擔憂2026年還會出現更多試圖製造混亂、打擊川普的事件。在他看來，川普是一位很有膽識的領導者，這正是其他人所欠缺的。

羅伯特清崎感謝其讀者粉絲，一直以來在X的關注並支持他，他承諾將繼續把看到的真相直接說出來，不會粉飾太平。

文章最後，羅伯特清崎表示，每一次金融危機，都一定有人變窮，也一定有人變富，他希望其讀者粉絲是變富的那一群，並祝大家2026 年身體健康、生活富足、一切順利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法