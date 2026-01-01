白浪費錢！最常見9種「買了卻不使用」商品清單曝光。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否也因一時興起，買了一堆東西，最後卻從不曾用過呢？Money Talks News網站列出9種人們購買後從未使用過的數位和實體物品清單，而理財專家喬治·卡梅爾（George Kamel）亦表示認同，建議最好避免購買，並提供你更明智的省錢方法。

《Gobankingrates》報導，Statista Consumer Insights 的數據顯示，2024 年 10 月至 2025 年 9 月期間，49% 的美國人減少了支出。一個既能做到這一點，又不放棄必需品的簡單方法是重新思考你花錢購買的物品，而以下9種是人們購買後從未使用過的數位和實體物品清單。

請繼續往下閱讀...

1. 線上訂閱

註冊免費試用很容易，但很容易忘記取消，或者繼續支付幾個月前就厭倦的線上訂閱費用。這些不僅包括串流媒體服務，還包括電子報紙、線上課程和軟體訂閱等。

為了避免浪費錢，不妨參考卡梅爾提出的極簡主義方法，取消30到90天未使用的線上訂閱服務。您可以查看月度帳單、手機應用程式商店和電子郵件帳戶來尋找舊的訂閱服務。

2. 延長保固計劃

雖然延長保固計畫看似實用，但實際上，電子產品、家電和其他物品的延長保固計畫往往並不划算。即使您的物品確實損壞，這些保固條款也可能包含許多細則和限制，有時反而更有利於公司賺錢，而不是幫助您。

卡梅爾說，明智的做法是事先做好功課，選擇那些以品質好和保固期長而聞名的產品。另外，有些零售商，例如好市多（Costco），也會為某些產品免費延長製造商的保固期。

3. 昂貴的健身器材

1台嶄新的健身自行車或跑步機看似能激勵你開始鍛煉，但真正堅持鍛煉到物有所值卻並非易事。

卡梅爾說，他從家裡閒置的踏步機和臥推凳中吸取了教訓。不妨考慮一些免費或便宜的替代方案，例如慢跑或購買二手器材。一旦養成運動習慣，你隨時可以升級器材。

4. 不必要的嬰兒用品

BabyCenter 的1項調查發現，父母在嬰兒出生後的第1年裡，可能會花費超過2萬美元（約新台幣63萬）。雖然一些昂貴的必需品必不可少，但有些父母卻會在一些不必要的物品上揮霍，例如名牌嬰兒服裝、嬰兒濕紙巾加熱器和嬰兒輔食機。卡梅爾的建議，只買必需品，這樣既能省錢，又能避免家裡堆滿雜物。

5. 食譜

你或許會買一些烹飪書，計劃為家人烹飪創意菜餚，但最終只會讓這些書積灰，若只是一時興起，不妨轉而上網尋找食譜。

選擇免費的線上食譜更省錢省空間。卡梅爾補充說，如果你想避免網站上煩人的廣告，ChatGPT 也是獲取食譜的好方法。

6. 計畫表和日記本

有些東西是否值得購買取決於你是哪種類型的人。如果你經常使用像google日曆或手機日曆應用這樣的數位工具，那麼紙質計劃本和日記本可能就浪費了，所以省下這筆錢吧。

7. 1次性廚房電器

投資購買家電時，應選擇品質好且會經常使用的產品。雖然棉花糖機、爆米花機或蛋糕棒棒糖機看起來很酷，但新鮮感可能不會持久，最終你只會花錢買到一些積灰塵的東西。

卡梅爾購買了好幾件1次性小玩意兒後建議道：“如果你確實需要用1次，看看能不能從有這種東西的人那裡借到；如果借不到，看看能不能從 Facebook Marketplace 上買個二手的。”

8. 旅行配件

人們很容易沉浸在計劃假期的興奮中，揮霍金錢購買一些不需要的單一用途旅行配件。這些配件可能包括高檔行李箱、護照套、旅遊指南、精緻的盥洗包和旅行腰包。相反，選擇適合目的地且實用性強的物品，並盡可能降低成本。

9. 紀念品

無論是35美元的T恤、5美元的冰箱貼或20美元的咖啡杯，紀念品都是旅客常見的無底洞。這些東西可能很有趣，尤其對孩子來說，但你回家後很可能不會用它們。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法