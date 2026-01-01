台積電2奈米搶手產能太滿！韓媒喊三星有望翻身了

三星正在積極搶進先進製程代工訂單。圖為三星代工廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）去年第4季開始量產2奈米，目前客戶需求強勁，價格也較昂貴，業界預估2奈米製程最快今年第3季開始貢獻營收。韓媒指出，由於輝達和蘋果公司佔據台積電2奈米最初產能，其他大型科技公司恐尋找替代方案。三星電子擬瞄準那些因台積電產能飽和及價格上漲而承受壓力的科技巨頭，來扭轉局面。

《Sedaily》1日報導，全球半導體代工霸主之爭已正式進入2奈米時代，這場「奈米戰爭」達到了頂峰。隨著世界領先的代工廠台積電宣布開始2奈米製程量產並鞏固其主導地位，新一波追趕者正在湧現。

報導說，台積電的2奈米（N2）製程，成為台積電首度導入環繞式閘極（GAA）奈米片電晶體之先進節點，2奈米製程相較於現有的3奈米製程，在相同功耗下可提升10%至15%效能，或在相同性能下降低25%至30%功耗。

報導提及，由於蘋果和輝達等主要客戶的訂單紛至沓來，台積電2奈米一年的產能已提前售罄。台積電因應客戶強勁需求，海內外2奈米廠可望達10座之多。

三星電子也正在加速其2製程（SF2）的量產，但與台積電相比，差距仍難以縮小。三星電子去年12月宣布，其採用SF2製程的Exynos 2600行動應用處理器已開始量產。三星電子公佈的SF2製程性能提升約為：能源效率提升8%，性能提升5%（與第二代3奈米製程相比）。與台積電宣稱的兩位數性能提升相比，這確實是一個顯著的差距。業內一些人士指出，SF2工藝（最初是第三代3奈米）被重新命名為2奈米，是造成性能差異的原因。

儘管落後台積電，三星電子在訂單方面已取得顯著成果。繼7月獲得特斯拉AI5和AI6自動駕駛晶片的訂單後，該公司又在9月獲得了安霸公司高級駕駛輔助系統（ADAS）晶片的供應。

另外，隨著台積電提高2奈米製程價格，訂單激增，全球大型科技公司正將目光轉向三星電子，以實現供應鏈多元化。領先供應商產能的飽和為三星電子提供絕佳機會。三星電子似乎正集中精力爭取高通和Meta等重要客戶，利用其提供整合式記憶體、晶圓代工和封裝的一站式解決方案。

據業內人士透露，高通是三星電子最渴望2奈米訂單的公司。Meta（Facebook母公司）和Google都在開發自己的AI晶片，它們也是三星電子的強勁潛在客戶。Google的「Tensor」系列行動晶片也由三星晶圓代工生產。儘管有傳言稱三星電子可能會將下一代晶片的生產轉而與台積電合作，但三星電子能夠證明其2奈米製程的良率，雙方的合作關係很可能會繼續下去。

AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su）近期表示，正在考慮採用雙重供應商模式生產下一代晶片，以穩定供應鏈，這對三星電子來說也是一個利好消息。半導體產業普遍認為，與台積電相比，三星電子憑藉更靈活的定價策略吸引了眾多客戶。隨著人工智慧半導體市場的成長，IC設計公司面臨降低成本的壓力。

一位業內人士預測：「由於輝達和蘋果公司佔據了台積電最初的2奈米產能，其他大型科技公司將被迫尋找替代方案。如果三星電子能夠抓住這一市場空白，甚至高通或Meta等公司也能成為主要的2奈米供應商，那麼晶圓代工市場的格局將會徹底改變。

