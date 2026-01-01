開年不順！土耳其交易所BtcTurk元旦遭駭 15億資產被盜

2026年元旦，土耳其加密貨幣交易所 BtcTurk的熱錢包遭到駭客攻擊。（圖擷取自BtcTurk官網）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年元旦，土耳其加密貨幣交易所BtcTurk的熱錢包遭駭，損失金額約4800萬美元（約新台幣15.06億元）。

區塊鏈新聞媒體《動區動趨BlockTempo》報導，矽谷AI區塊鏈安全公司AnChain.Ai ，今（1月1日）稍早在社交平台X發文指出，BtcTurk在2026年元旦遭到駭客攻擊。根據鏈上資料顯示，駭客先將資金自BtcTurk熱錢包提出，隨後分批轉移至以太幣（ETH）、Arbitrum、Polygon等平台，透過跨鏈操作與多次拆分，最終所有被盜資產集中到同一個地址。

報導指出，此非BtcTurk第一次遭到駭客攻擊。2025年8月，BtcTurk就曾遭駭失竊約5400萬美元（約新台幣16.94億元）。2次事件合計，BtcTurk平台在不到半年內流失超過1億美元（約新台幣31.38億元）。儘管BtcTurk官方當時承諾加強風險控管，但此次熱錢包仍遭突破，顯示BtcTurk防護措施仍有不足。

截至截稿前，BtcTurk尚未公布賠償方案，鏈上追蹤與執法合作進展仍待觀察。

