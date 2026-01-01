打造質感體驗 星宇航空長程線機上備品2026全面升級

星宇航空2026長程線機上備品升級，商務艙家居服與英國時尚品牌 Paul Smith合作設計。（星宇航空提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空2026年與英倫高級訂製品牌HUNTSMAN、時尚品牌Paul Smith合作，在長程航線陸續推出全新頭等艙、商務艙睡衣，也將陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，時尚與舒適兼具。

星宇航空表示，今天（1月1日）開始提供頭等艙旅客HUNTSMAN聯名機上家居服。HUNTSMAN是英國頂級訂製西服的經典代表，這次家居服設計將其標誌性的千鳥格紋融入服裝與外層布套，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現內斂優雅的英倫紳士美學，凸顯精緻質感。

商務艙家居服則與英國時尚品牌Paul Smith合作，展現大膽而不失優雅的設計風格。這次選用其標誌性的彩色線條元素，運用於上衣腰身兩側、褲頭抽繩以及家居服包裝布套等，低調展現品牌識別度，同時兼顧舒適與實穿性。為歡慶鳳凰城航線啟航，Paul Smith聯名家居服將於1月15日首航日起，率先於該航線供應，預計1月底起全面使用於各長程航線。

豪華經濟艙方面，SMILEY聯名過夜包預計2月底全新改版，將以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系；1月1日起，提供與台灣知名寢具品牌「眠豆腐」聯名枕套，不佔座位空間又可支撐身體，全新設計的專屬拖鞋也將於1月起陸續更新。

經濟艙方面，2026年4月中旬將推出全新升級的經濟艙過夜包，布料全面採用100%回收材質，去、回程外袋設計也不同，增加收藏樂趣。此次加入護唇膏，採用英國香氛與生活風格品牌Urban Apothecary，香調細緻且原料天然。

星宇航空也預告，4月開始，頭等艙與商務艙化妝室備品將導入全新專屬香氛系列「Inspired by THREE」，由日本知名天然保養品牌 THREE擔任香氛基調設計。豪華經濟艙與經濟艙化妝室延伸使用Urban Apothecary備品，打造一致的香氛體驗。

