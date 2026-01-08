LTN經濟通》美國神秘金庫 維繫美元信心

諾克斯堡是美國最大金庫。（示意圖，路透）

美國黃金儲量高達8133.5噸 世界之冠

〔財經頻道／綜合報導〕根據貴金屬交易平台《BullionVault》統計，美國目前握有約8133.5噸黃金，穩居全球第一，德國則以約3351.6噸居次。這批全球最大規模的官方黃金儲備，被視為支撐美元信用的重要象徵，其中超過一半，集中存放於位於肯塔基州的傳奇金庫——諾克斯堡（Fort Knox）。

官方資料顯示，諾克斯堡內部存放約1.47億金衡盎司黃金，占美國財政部黃金儲備約56%，以現行金價估算，價值超過4250億美元。然而，正是這座「全球最安全金庫」，多年來卻成為陰謀論與質疑聲浪的核心。原因在於，諾克斯堡自1953年後，未曾進行過被外界普遍認可的全面審計，1974年雖短暫對國會與媒體開放部分參觀，但距今亦已半世紀。

2025年初，肯塔基州參議員Rand Paul公開呼籲，應重新審查諾克斯堡黃金存量，並獲得馬斯克呼應，主張黃金屬於全體美國人民，理應定期審計。川普也表態，將確保官方紀錄的準確性。相關言論迅速點燃市場與輿論，讓沉寂多年的「諾克斯堡之謎」再度浮上檯面。

諾克斯堡約有1.47億金衡盎司黃金。（資料照，美聯社）

前財長梅努欽 是最近一次進入金庫者

諾克斯堡之所以備受關注，不僅因其存量龐大，也因其極端嚴密的防護。金庫位於軍事基地內，由美軍與特勤人員全天候守衛，厚重鋼筋混凝土牆、爆破防護結構與多層監控系統，使其成為全球最難以接近的儲金地。美國鑄幣局強調，除了定期抽樣進行純度檢測外，多年來幾乎沒有任何黃金進出。

歷史上，真正進入諾克斯堡的外部人士屈指可數。最近一次是在2017年，時任財政部長梅努欽與國會議員入內視察；再前一次是1974年，為平息「金庫被掏空」的傳聞而對媒體開放；最早則可追溯至1943年，羅斯福總統親自視察。梅努欽事後直言，他親眼確認黃金仍在，且安全措施嚴密到難以想像。

1974年9月24日，美國肯塔基州諾克斯堡金庫存放著金條。（資料照，美聯社）

諾克斯堡金存量 關係美元價值

為何這場爭論如此關鍵？礦業媒體《MINING.COM》指出，黃金雖不再與美元直接掛鉤，但龐大的官方儲備，仍為美元提供隱含的信用背書。一旦審計結果顯示存量不足，恐動搖市場對美元與美國金融體系的信心，引發美元貶值、金價飆升，甚至促使各國央行加速去美元化布局。

在地緣政治層面，若美國黃金儲備可信度受損，將削弱其國際談判籌碼，反觀近年積極增持黃金的中國、俄羅斯，可能藉機推動替代金融秩序。正因如此，外界普遍認為，一次全面、透明、獨立的審計，不只是回應陰謀論，更攸關美元信用與全球金融穩定的根基。

