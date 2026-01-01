值得入手！好市多12款「新春大拍賣」商品曝光 最多省逾萬元

值得入手！好市多12款「新春大拍賣」商品曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著2026年到來，新年新氣象，你是否計畫添購一些好物，讓自己或家人煥然一新，好市多（Costco）也在新的1年，祭出眾多商品優惠，美媒為幫會員在新的1年省點，又高效時尚地迎接新年，特別精選了12款必備好物，從人造皮草外套到石英錶，應有盡有，其中又以石英錶價格最殺，比百貨公司售價便宜360美元（約新台幣1.13萬元）。

《Gobankingrates》報導，在物價高漲時代，為了幫助消費者也減少荷包失血，又能買到物美價廉的東西，因此，特別從好市多新春的促銷商品中，挑選了12款最值得購買的商品。

1、寶路華海洋學家男士石英錶（Bulova Oceanographer Men’s Quartz Watch

）

雖然這款手錶售價449.99美元（約新台幣1.41萬元），但考慮到它比梅西百貨便宜，就絕對值得下手，該款在梅西百貨網上零售價通常高達1350美元（約新台幣4.24萬），即使是目前打折也要810美元（約新台幣2.54萬），換言之，好市多現足足比梅西百貨便宜360美元。

2、Jones New York 女士仿皮草外套

同款女裝外套在梅西百貨零售價為159.99美元（約新台幣5032元），但好市多現賣69.99美元（約新台幣2201元），這意味著會員可以省 90美元（約新台幣2831元）。該款顏色有灰褐色和黑色可選，若喜歡要抓緊時間，這款外套僅在線上銷售，而且尺寸已經開始售罄。

3、無尾熊寶寶保暖套裝

今年冬天，用Koala Baby的4件套保暖套裝，讓您的寶寶溫暖又可愛。套裝包含1件連身衣、1件T恤和兩條褲子，適合3至9個月的寶寶。12至24個月的寶寶，每組包含兩件T恤和兩條褲子，其售價為14.99美元（約新台幣472元）。

4、Champion 青年連帽衫

這款Champion 連帽衫採用抓絨內襯和帽子設計，能讓您心愛的孩子一整天都保持溫暖，現售價15.99美元（約新台幣503元）。

5、Bonobos 男士泳褲

春假期間計劃去熱帶地區度假嗎？那就投資1套價格實惠的泳裝吧！Bonobos 男士泳褲採用 UPF 50+ 防曬布料，四向彈性設計，穿著舒適，現售價19.99美元（約新台幣629元），售完為止。

6、KitchenAid 折疊式濾水籃

使用KitchenAid 可折疊濾水籃，可沖洗或瀝乾多達四誇脫的蔬菜、水果、義大利麵等食材。這款濾水籃設計展開後可橫跨水槽達22.5英寸，不用時可輕鬆清洗和折疊收納，售價21.55美元（約新台幣678元）。

7、Eddie Bauer 男士牛仔褲

這款牛仔褲有藍色和深藍色兩種顏色可選，因其極佳的舒適度而廣受好評，售價26.99美元（約新台幣849元）。

8、Tommy Hilfiger 女士防風夾克

春天時穿上Tommy Hilfiger 女士風衣，展現時尚風采。每款輕盈風衣都配有可調式抽繩的兜帽和兩個按扣側袋，方便收納隨身小物，現售價29.99美元（約新台幣943元）。

9、ella+mila 必備波蘭系列

在家就能輕鬆DIY美甲，省去美甲沙龍的費用！ ella+mila必備指甲油套裝，每套包含6瓶精美指甲油，滿足您各種場合和季節的需求，售價39.99美元（約新台幣1258元）。

「這是我第1次嘗試ella+mila的產品，說實話，我真的非常驚喜，」Nancy在五星好評中寫道。6件套包裝精美，每瓶指甲油都得到了很好的保護，整體感覺非常高級。顏色實物比圖片更漂亮，濃鬱、順滑，而且很容易塗抹，即使是我這種平時只做簡單美甲的人也能輕鬆上手。感覺比我平時買的指甲油品質提升了１個檔次。

10、Pfaltzgraff 雙耳碗

Pfaltzgraff 的這款雙耳碗真是既可愛又實用！這款餐具是必備單品，僅在線銷售，可用於盛放各種暖心美食，例如湯和燉菜。而且，它們比 Pfaltzgraff 官網上同款6件套便宜20美元，好市多現售價39.99美元（約新台幣1258元）。

11、Olay Advanced Eye Cream

使用Olay高級眼霜，有效減少眼周細紋和黑眼圈，現2支裝售價44.99美元（約新台幣1415元） 。

12、中央平板舉重凳

想要在肌力訓練上取得進展？那就從這款平板臥推凳開始吧！這款臥推凳不僅承重高達 500 磅（約 227 公斤），足以承受推舉和划船等訓練，而且還附贈3個月的Centr應用程式免費使用權。您可以利用這項服務進一步客製化您的訓練計劃，並獲得寶貴的專家指導。這款臥推凳僅在Costco官網販售，售價99.99美元（約新台幣3145元）。

