高雄大學《卓越講座》台積電副總李俊賢分享台積電多國設廠提升供應鏈韌性「走出去的過程也是在練功」

高雄大學校長陳啓仁（右）與台積電副總經理李俊賢合影。（校方提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立高雄大學《卓越講座》邀請台積電副總經理李俊賢以「AI 浪潮下半導體產業的機會與挑戰及人才培養」為主題，深入剖析AI驅動下產業趨勢、台灣半導體關鍵角色及未來人才應具備核心能力；他分享台積電多國設廠提升供應鏈韌性，「走出去的過程也是在練功」，並點出台灣少子化隱憂，未來高教與產業將面臨人才缺口與結構調整壓力，開放社會吸引多元人才與資源，帶動國家競爭力。

李俊賢指出，AI已成為推動新一波工業革命的重要引擎，從工業1.0機械化到當前結合數位化與智慧化工業4.0與5.0，科技演進正深刻改變人類生活與產業結構，強調AI不僅帶來效率提升，更將重塑整體經濟模式，半導體正是支撐AI發展不可或缺的基礎，台灣在PC與半導體產業長期累積，在AI時代占據關鍵地位，台積電以專注先進製程、封裝技術與完整生態系聞名，透過「不與客戶競爭」專業積體電路製造服務模式，成功成為全球半導體創新的重要推手。

李俊賢指出，過去10年全球市值前15大企業已由傳統金融、能源轉變為多數是科技公司，背後關鍵在於高額且持續研發投資；台積電每年投入逾80億美元研發經費，也在美、日、歐等地推動建廠，除了提升供應鏈韌性，更在跨國實作中，學習不同法規與工程文化，「走出去的過程，其實也是在練功」。

面對師生提問，李俊賢不諱言半導體榮景背後挑戰不少，製程每往前推進一個節點，研發與建廠投資都呈倍數成長，要同時兼顧速度、功耗與成本並不容易，他也分享高雄廠的建設與投資，象徵台灣半導體產業向南布局，也為高雄帶來產業升級與供應鏈轉型的新契機。

李俊賢也點出台灣長期隱憂少子化，台灣新生兒數從每年36萬人一路下滑，如今已跌破13萬人，大專院校學生數也明顯減少，未來高教與產業將面臨人才缺口與結構調整壓力，他以諾貝爾獎得主研究為例，指出開放、包容的社會，較能吸引多元人才與資源，進而帶動國家長期競爭力。

