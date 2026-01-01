美元創近8年最糟表現 Fed若再降息恐進一步走弱

美元在2025年經歷了2017年以來最糟表現，創8年最大年跌幅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美元在2025年經歷了2017年以來，創近8年最慘的年跌幅，市場預估，如果下一任聯準會（Fed）主席如預期選擇更大幅度的降息，美元可能進一步走弱。

彭博美元現貨指數在2025年下跌約8％，交易員押注美元將進一步走弱。美國總統川普（Donald Trump）4月宣佈加徵關稅後，美元大幅下挫，此後未能反彈，部份原因是市場預期川普將任命一位鴿派人士接替Fed現任主席鮑爾（Jerome Powell）的位子。

請繼續往下閱讀...

野村證券（Nomura）外匯策略師宮入祐輔（Yusuke Miyairi）表示，第1季影響美元走勢的最大因素將是聯準會，這不僅關乎1月和3月的兩次政策會議，鮑爾卸任後誰將接任Fed主席也有關連。

由於市場普遍預期Fed明年至少會降息2次，美國與一些已開發經濟體的政策路徑存在分歧，這削弱了美元的吸引力。美國商品期貨交易委員會（CFTC）週三公佈的數據顯示，截至12月23日當週，交易員增加了對美元的空頭押注。選擇權顯示，美元將在1月進一步走弱，並在接下來的幾個月裡有所緩和。

溫和的通膨，加上即將到來的歐洲國防支出浪潮，歐元區降息預期幾乎圍籬，推動歐元兌美元匯率大幅上漲。與此同時，加拿大、瑞典和澳洲，交易員們則押注他們將升息。

週三美元指數基本持平，先前一度升0.2％，原因是勞工部數據顯示，上週，美國首次申請失業救濟的人數降至年內最低水位。美元指數12月跌了1.2％。

川普最近頻頻透露自己已經有了接替鮑爾的首選，但他不急於宣佈，同時也暗示，仍未排除解僱鮑爾的可能性。

國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）一直是呼聲最高的人選，不過川普也曾提到自己對聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）感興趣。Fed現任理事華勒（Christopher Waller）、現任副主席鮑曼（Michelle Bowman）以及貝萊德集團（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）都被認為是候選人之一。

Monex Inc.外匯交易員哈茲勒特（Andrew Hazlett）表示，若是哈塞特上任，降息的可能性應該已經基本反映在價格上了，因為他已經領跑一段時間了，華爾許或是華勒出線的話，則可能不會這麼快降息，這對美元來說是好事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法