便宜其實最貴？看穿低價陷阱 25歲主婦以「1作法」翻轉家計

洗幾次就報銷、三天就壞掉，25歲主婦終於看懂「便宜其實最貴」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多家庭精打細算，採買衣服、商品時會再三比價，希望能買到物美價廉的生活用品，但許多便宜衣服洗幾次就快報銷、商品品質也不佳，用個幾次就壞掉，令人質疑便宜真的能省到錢嗎？對此，日媒以實際例子提醒，1名家庭主婦一再掉進「低價陷阱」，某天突然醒悟便宜購買的真實代價，之後轉念用「資產怎麼流動」的角度來管理支出，從那一刻起開始「翻轉家計」。

據報導，住在日本關東地區的森高唯（化名，25 歲）與從事建築相關工作的丈夫，以及精力旺盛的3歲兒子，一家三口過著看似普通、卻處處精打細算的生活。在物價快速上漲、通膨壓力全面襲來的這幾年，她卻逐漸意識到，單純追求「越便宜越好」的節約方式，已經走到極限。

真正的轉折，來自一個再日常不過的畫面。因為「便宜」而買下的衣服，洗沒幾次就變得鬆垮。百元商店買來的玩具，3天不到就壞掉，最後只剩一堆塑膠垃圾。森高唯突然明白，這些「當初覺得很划算」的物品在家中越堆越多時，這並不是節約，而是典型的「貪便宜反而更花錢」。

結婚初期的她，深信節省就是「能減少花費」，才是稱職的主婦。因此，超市專挑即期品購買，孩子的衣服和玩具也幾乎來自快時尚與百元商店，但便宜商品的低耐用度，卻變成一種「反覆購買」的隱形支出，既花錢、又徒增壓力。

於是，她索性把思維整個翻轉。與其不斷勒緊荷包，不如把家庭當成一間小型企業，用「資產怎麼流動」的角度來管理支出。從那一刻起，她不再只看標價，而是開始思考「之後還能賣多少」。

變化最明顯的，是孩子衣物與玩具的選擇。過去她總覺得「反正很快就髒、很快就穿不下」，現在卻刻意挑選有市場人氣的品牌，尤其是戶外品牌。

舉例來說，過去她在購買孩子的羽絨外套，約花2900日圓（約新台幣580元）買量販款；但現在則透過二手平台，以約6000日圓（約新台幣1200元）購入原價1萬5000日圓（約新台幣3000元）左右、狀況良好的知名品牌。

穿一個冬天後，尺寸不合了，她立刻整理、清洗，再度上架轉售。因為是熱門款式，價格幾乎不會崩，扣掉手續費與運費，往往還能賣回5000日圓（約新台幣1000元）。這樣算下來，反而更便宜。

森高唯指出，以前便宜買的2900日圓的外套賣不掉、只能丟掉，實際成本就是2900日圓；現在乍看之下支出變大，實際上「最終成本」卻更低。她形容，這就像不動產或投資的概念，重點不在買多少，而在「出口在哪裡」。

慢慢地，她養成了一個習慣。她在結帳前，先想好未來轉手時的價值，讓購買不再只是消費，而是「暫時持有一項資產」。這樣的轉念，讓家裡留下來的，都是品質更好、使用體驗更佳的物品，不只減輕了家計負擔，連生活的滿足感也明顯提升。

森高唯說，她並不是變得更節儉，而是終於搞懂了「什麼才是真的省」。在低價誘惑無所不在的時代，與其一再掉進便宜的陷阱，不如學會用長期眼光替每一筆支出找一條退路。

