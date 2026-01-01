AI熱潮狂助攻！南韓2025出口衝破21.9兆創新高、記憶體是大功臣

受惠於全球AI熱潮對高階記憶體晶片的強勁需求，南韓2025年出口總額創下歷史新高。。圖為三星電子標誌與電腦主機板。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）浪潮席捲全球，成為南韓經濟最強勁的推進器。據《法新社》報導，南韓官方週四（1日）公佈數據顯示，受惠於全球對半導體與AI技術的爆炸性需求，南韓2025年出口總額突破7000億美元（約新台幣21.91兆元），創下歷史新高，較前一年成長3.8%。

晶片出口5.43兆 高價記憶體成主力

南韓產業通商資源部指出，2025年半導體出口額高達1734億美元（約新台幣5.43兆元），同樣刷新歷史紀錄，年增率超過20%。其中，AI資料中心所需的高頻寬記憶體（HBM）等高價晶片需求尤為強勁。光是12月單月，半導體出口就比去年同期激增超過40%，連續10個月正成長。

身為全球記憶體晶片巨擘，南韓的三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）在這波AI硬體競賽中扮演關鍵角色，為全球科技基礎設施提供不可或缺的核心組件。

為了鞏固優勢，南韓總統李在明已宣示今年將把AI相關預算「翻3倍」，目標是讓南韓躋身繼美國、中國之後的「全球三大AI強權」。這項野心勃勃的計畫，勢必將與同樣在半導體供應鏈佔據關鍵地位的台灣形成更激烈的競爭。

除了晶片，南韓另一大出口支柱汽車產業也表現亮眼。儘管面臨美國關稅壓力，汽車出口額仍攀升至720億美元（約新台幣2.25兆元），創下歷史新高。此外，受惠於「韓流」文化的全球影響力，農業與化妝品出口也同步締造新猷。

值值得注意的是，雖然整體出口創新高，但受制於鋼鐵、汽車與機械產品的關稅壁壘，南韓對其兩大貿易夥伴美國與中國的出口並未全面普漲。報導指出，身為亞洲第四大經濟體，南韓先前曾面臨美國威脅開徵25%全面關稅，最終透過談判將稅率壓低至15%。

南韓產業通商資源部長金正寬表示，這項新紀錄是在「充滿挑戰的國內外環境下」達成的，證明了南韓經濟的韌性。但他同時示警，由於貿易環境仍存在不確定性，包括半導體需求的續航力，預計今年的出口形勢依然嚴峻。

