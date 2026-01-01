川普施壓未奏效，藥廠擬調漲至少350種藥品在美售價。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，儘管川普政府施壓要求降價，但藥廠仍計畫在美國調高至少350種品牌藥品的價格。

根據醫療研究機構3 Axis Advisors資料顯示，輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）、諾華（Novartis）與葛蘭素史克（GSK）等知名大藥廠計畫2026年1月1月起在美國調高至少350種品牌藥品的價格，其中包括新冠病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）、帶狀疱疹疫苗，以及暢銷的癌症藥物Ibrance。

資料顯示，與去年同期相比，今年藥廠計畫漲價的藥品數量明顯增加，去年藥廠僅宣布調漲250多種藥物。而輝瑞是此次調漲藥品數量最多的藥廠，涉及約80種藥品，包括Ibrance、Nurtec、Paxlovid，以及部分醫院用藥如嗎啡與氫嗎啡酮。

而今年藥品的平均漲幅中位數約為4%，與去年相當，不過這些數字尚未計入提供給藥房福利管理機構（PBM）及其他通路的折扣或回扣。

報導也指出，除了漲價之外，藥廠也計畫調降約9種藥品的定價。其中，百靈佳殷格翰的糖尿病藥物 Jardiance及3款相關藥品，降幅超過40%。

對於上述報導，美國衛生與公共服務部（HHS）拒絕發表評論。

