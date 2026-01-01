雲林地價榜單揭曉 斗六這區段每坪從3萬漲至12萬

雲林地王也是斗六地王在斗六車站前大同路與愛國街臨街路段，每坪58.5萬元。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府今（1）日公告2026年公告土地現值、公告地價，地王由斗六火車站前店家蟬聯，每坪58.5萬元，虎尾中正路段每坪58.2萬元居次；漲幅最驚人在斗六市人文公園區段徵收區段，商業區公告現值每坪從3.4萬元漲至12.6萬元、住宅區每坪3.5萬漲至8.3萬元。

雲林縣府地政處指出，全縣公告土地現值平均漲幅2.09%，公告地價平均漲幅2.41%，20鄉鎮市中調幅較高有斗六、虎尾及斗南，斗南是因小東市地重劃開發完成，帶動鄰近土地價格，虎尾則是高鐵特定區開發完成，建案持續推出且交易熱絡；斗六因有數個新興發展區、建案不斷推出，還有是人文公園區段徵收開發。

各地地王，斗六在大同路與愛國街間交叉路口土地，公告土地現值每坪58.5萬元，也是雲林縣地王。

虎尾在中正路中段華南路到仁愛路段，公告土地現值每坪58.2萬元、公告地價每坪17.5萬元。

斗南在文元街以南、新興街以北，公告土地現值每坪24.8萬、公告地價7.9萬元。

北港在華路以北的中山路兩側，公告土地現值每坪39.7萬、公告地價每坪13.5萬元。

西螺在中山路（福興路至建興路段），公告土地現值每坪22.5萬、公告地價8.1萬。

土庫在廟口附近，公告土地現值每坪19.6萬、公告地價5.9萬。

麥寮在表福路中正路兩側，公告土地現值每坪16.7萬元、公告地價每坪5.2萬。

開發中的斗六人文公園區段徵收，公告土地現值及地價漲幅驚人，住宅區公告現值從每坪3.4萬漲至8.3萬，商業區從3.4萬漲至12.6萬元、公告地價住宅區每坪9300元漲至2萬元，商業區從6600元漲至2.9萬元。

地政處表示，2026雲林公告土地現值、公告地價今天公告，民眾可在1月2日後上縣府地政處及各地政事務所網站查詢。

